Alvaro Vitali/ Pierino tra cinema e povertà: “per due anni non sono uscito di casa”

Alvaro Vitali rimarrà sempre il Pierino della tv che ha fatto tanto ridere diverse generazioni. Anche se chi ha la memoria lunga di sicuro lo ricorda anche in altri ruoli, precedenti o successivi e tutti in diverse commedie sexy all’italiana. Pochi poi ricordano che in realtà il suo esordio lo si deve al Maestro Federico Fellini, molto tempo prima di ottenere un’estrema popolarità nei panni del ragazzino dalla parlata romanaccia e che finisce sempre nei guai. L’attore però da tempo non compare più al cinema, a volte è ospite di trasmissioni tv oppure di eventi in giro per l’Italia. Fa di sicuro teatro e al suo fianco questa volta non ci sono gli amici di un tempo, ma la moglie e attrice Stefania Corona, con cui ha realizzato poco tempo fa uno show che unisce cabaret e canto al Druso di Bergamo. “Adesso ci sono le difficoltà. Non c’è più il lavoro di una volta, si inventano agenti, si danno bufale. Per cui è molto più difficile lavorare”, racconta a Irpinia News. “L’ho amato e lo amerò sempre perchè mi fa mangiare”, ha dichiarato invece a Leggo riguardo al suo Pierino. “Gli chiederei di farmi crescere perchè i registi pensano ancora che io sia un ragazzino”, aggiunge: per questo quando si tratta di valutarlo per altri ruoli, magari un nonno, l’attore viene scartato a priori. “Ho scritto un altro Pierino, ormai adulto che diventa prete”, confessa alla fine. Un progetto ancora da realizzare, magari quando un produttore accetterà di rievocare quel personaggio della tv italiana che ha fatto ridere intere generazioni.

Alvaro Vitali ospite di Live Non è la d’Urso?

Leone d’Argento alla carriera e tanti successi nei panni dello storico Pierino Nazionale: sono passati diversi anni e Alvaro Vitali ha ancora voglia di recitare, di rimettersi in gioco magari in altri ruoli. Oppure rievocare Pierino, ma allontanarlo da quel ragazzino eterno immortalato in molteplici film. Quattro ufficiali dedicati tutti al personaggio interpretato da Vitali, per due volte sotto la regia di Marino Girolami. Sette se si contano anche Pierino Stecchino, una parodia di Johnny Stecchino con Roberto Benigni e altri due sequel con la regia di Gianfranco Iudice. Il primo inedito in Italia, mai proiettato come l’ultimo Pierino il ripetente, mentre solo L’antenati tua e de Pierino è stato proposto sul grande schermo nel ’96. Non è un mistero che l’attore abbia vissuto un grosso stop artistico alla fine di quel decennio, quando inizia ad essere chiamato sempre meno da registi e produttori. Alvaro Vitali potrebbe parlare della sua esperienza a Live – Non è la d’Urso nella puntata di oggi, domenica 6 ottobre 2019. Barbara d’Urso lo ha chiamato spesso in diverse occasioni nei suoi altri programmi ed è facile credere che fra i cinque vip che sono caduti in disgrazia possa esserci anche lui. “Tornai a casa, chiusi la porta dietro le mie spalle: per due anni non uscii e non volli vedere nessuno”, ha detto a Dipiù parlando di quel periodo, quel cono d’ombra che ha preceduto di molto la scoperta che in pensione, dove si trova da sette anni, avrebbe ricevuto poco più di mille euro al mese.

