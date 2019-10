Alvin, bimbo in Siria rapito dall’Isis/ Video Iene: “In pericolo per invasione turca”

Le Iene tornano a parlare di Alvin, bimbo in Siria rapito dall’Isis: il padre Afrim ha tentato in ogni modo di rintracciarlo e di riportarlo a casa, soprattutto in questi giorni di tensione per l’invasione della Turchia in territorio siriano. L’inviato Luigi Pelazza torna nuovamente sul caso: il piccolo, che oggi ha undici anni, nel 2016 è stato rapito dalla madre jihadista e portato in Siria per combattere al fianco dello Stato Islamico. Il bimbo, cresciuto tra i terroristi del Califfo Abu Bakr Al Baghdadi, non vede il padre da ormai quattro anni e la sua vita è in pericolo: il campo profughi dove vive – pieno di terroristi – si trova nel Kurdistan siriano e le truppe di Recep Erdogan nei prossimi giorni lanceranno l’attacco.

ALVIN, BIMBO IN SIRIA RAPITO DALL’ISIS: L’INCONTRO COL PADRE AFRIM

«Sono 5 anni che guardo queste foto», le parole tra le lacrime del padre Afrim, che mostra all’inviato de Le Iene delle immagini di Alvin da piccolo mentre si diverte al parco giochi. Un dramma con il quale il genitore convive da anni ma ora, grazie a Luigi Pelazza, sembra esserci una possibilità: come spiegato nell’anticipazione del programma di Italia 1, la iene con il padre prova a riportarlo a casa. L’incontro avviene nel campo profughi di cui vi abbiamo parlato: padre, visibilmente commosso, e figlio si abbracciano. Alvin riconosce il padre e si dice contento di rivederlo, con Afrim che piangendo afferma: «Non ti lascerò più». Clicca qui per vedere il video dell’anteprima del servizio de Le Iene.

