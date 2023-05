Alvin, choc su Ilary Blasi/ “Punzecchiarla è il raggiungimento di un traguardo e…”

Alvin racconta il rapporto con Ilary Blasi: “Siamo noi stessi”

Alvin è inviato dell’Isola dei Famosi da ben cinque anni, e il suo ruolo lo svolge con successo e gratificazione. Il pubblico si è ormai affezionato ai siparietti tra lui e Ilary Blasi che si punzecchiano in continuazione, prendendosi bonariamente in giro. Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, l’inviato racconta proprio il rapporto con la conduttrice.

“Questo tipo di interazione con Ilary rappresenta per me il raggiungimento di un traguardo. Riuscire a dialogare con una persona che conosci da vent’anni nello stesso modo in cui lo si fa nella vita reale, credo sia straordinario. Io e Ilary ci siamo imposti fin da ragazzini di non essere finti in una relazione che di per sé fa ridere. Siamo noi stessi “tra palco e realtà” afferma Alvin. Spesso la complicità tra l’inviato e la Blasi ha fatto nascere rumor su un loro flirt, ma i diretti interessati hanno sempre parlato solo della grande amicizia che li lega.

Alvin: “Ecco qual è la storia che mi ha colpito di più”

Alvin, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha svelato quali sono state le storia che più lo hanno colpito nel corso della sua esperienza all’Isola dei Famosi: “Nelle varie edizioni ho incontrato persone diverse e con alle spalle storie interessanti. A partire proprio da Cristina Scuccia che ha un percorso personale intenso“.

E ancora: “Lei ha abbandonato la vita religiosa per dedicarsi alla musica. Un incredibile cambio di rotta che mi ha colpito. Ma mi hanno emozionato anche le confessioni di Paolo Noise e Marco Mazzoli. Per il passato, invece, la storia di Rocco Siffredi: in quell’edizione venne fuori la parte meno conosciuta della sua personalità” conclude l’inviato.

