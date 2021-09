Alvin e Kali Wilkes/ Anniversario di nozze, 14 anni: “Sei ancora qui vicino a me”

Alvin e Kali Wilkes sono tra le coppie protagoniste della nuova puntata di “D’amore e d’accordo vip“, il game show condotto da Katia Follesa su Tv8. A mettersi in gioco questa volta è la coppia formata dall’ex inviato de L’Isola dei Famosi e la moglie Kali Wilkes. Un grande amore quello che lega i due che sono felicemente innamorati e sposati da ben quattordici anni. Il matrimonio è stato celebrato l’8 settembre 2007. Oggi, infatti, festeggiano 14 anni di matrimonio: “Credevo che il giorno in cui ti ho incontrata fosse il più bello della mia vita. Mi sbagliavo. È oggi, perché sei ancora qui vicino a me”, ha scritto Alvin pubblicando alcuni scatti del giorno delle loro nozze. Il loro amore è stato suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Tommee nato nel 2009 e Ariel nata nel 2013.

Proprio l’ex inviato de L’Isola dei Famosi in occasione del compleanno della moglie ha voluto dedicarle un pensiero speciale sui social che ha fatto letteralmente impazzire i fan. “Ho tanti difetti, sono uno è che tendo sempre a voler migliorare tutto ciò che vivo e che faccio. Da quando ti conosco, Tu, sei sempre stata la versione migliore della donna con cui vorrei vivere. Happy birthday baby“, ha scritto il conduttore che ha fatto emozionare la sua amata Kali Wilkes.

Alvin e Kali Wilkes, 14 anni di matrimonio e d’amore

Alvin e Kali Wilkes sono insperabili da 14 anni. A raccontarlo è stato proprio il conduttore ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo. In quell’occasione il conduttore ha dichiarato: “stiamo insieme da sempre. Sono 14 anni di matrimonio e 15 di fidanzamento“. La coppia è legatissima e Alvin è pazzo della moglie Kali e dei suoi figli. “Amo la mia famiglia” ha più volte detto e scritto sui social il conduttore costretto solo per motivi lavorativi ad allontanarsi da loro.

Infine proprio Alvin parlando di Kali ha detto: “ho una donna che è moglie, amante e amica, che mi ha dato dei figli e che spero mi accompagnerà per sempre. Una persona che mi sopporta e supporta anche nelle mie paturnie lavorative. Lei non è gelosa delle bellezze con cui lavoro, ma mi devo fare un applauso perché ho trovato una donna inglese, che ha un rapporto con la gelosia ben diverso da quello di una donna italiana: è molto più tranquilla“. Che dire, se non è amore questo!

