Alvin pronto a tornare in televisione con Ilary Blasi, tra loro c'è un'amicizia speciale da anni. La malattia all'Isola dei famosi? Lui voleva mollare.

Alvin torna sul piccolo schermo ancora una volta al fianco di Ilary Blasi a Cornetto Battiti Live. La prima puntata andrà in onda stasera, lunedì 7 luglio 2025, su Canale 5 e ci sarà anche Nicolò De Devitiis al loro fianco. Tanti sono i successi che ha conquistato nel corso della sua carriera, non solo in televisione ma anche in radio nei panni di conduttore.

Il suo vero nome è Alberto Bonato ed è approdato per la prima volta sul piccolo schermo nel 1998 su Disney Channel. Nel 2002 ha condotto Top of the Pops ed è in quel periodo che ha conosciuto Ilary Blasi, lavorando insieme i due sono diventati subito amici. In passato Alvin si è dedicato anche alla recitazione e ha ricoperto i panni di inviato in varie trasmissioni, come Verissimo e l’Isola dei famosi.

Alvin e la malattia all’Isola dei famosi, lui non pensava di tornare in Honduras

A fargli ottenere un’incredibile visibilità nel 2015 è stato il suo debutto come inviato all’Isola dei famosi, ruolo che ha interpretato per anni anche al fianco di Ilary Blasi. In passato ha raccontato di essere stato davvero male in Honduras a causa di una malattia che aveva contratto, la Maledizione di Montezuma. In quella occasione ha sofferto molto sull’isola, per anni però è tornano per mesi in Honduras nonostante lui all’inizio volesse mollare.

In una passata intervista, riferendosi all’Isola famosi, Alvin ha svelato: “Dopo il primo anno non avrei più voluto farla, è stata una esperienza complessa dal punto di vista professionale”. Erano tante le difficoltà in Honduras, pian piano però si è abituato e ha ricoperto il ruolo di inviato dell’Isola dei famosi per anni. Dal 2024 conduce con Ilary Blasi Cornetto Battiti Live, il loro rapporto non è solo professionale, infatti da molti anni sono legati da una speciale amicizia. In più occasioni hanno fatto sapere che possono sempre scherzare e prendersi in giro perché si conoscono talmente tanto da non prendere nulla sul personale. Hanno anche ammesso che tra loro non sono mancati i litigi negli anni, però si sono sempre risolti subito.

