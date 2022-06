Alvin: “Liti con Ilary Blasi? Per noi è normale”/ “Siamo come fratello e sorella”

Alvin rompe il silenzio sul rapporto con Ilary Blasi e le ‘liti’ all’Isola dei Famosi

Sono tanti i retroscena e le cose dell’Isola dei Famosi che non vanno in onda in TV e che solo chi le vive può raccontarle. Lo sa bene Alvin, l’inviato storico del programma, tornato in Honduras in questa edizione. Nel corso delle varie puntate lo abbiamo dunque visto gestire il vasto gruppo di naufraghi ma anche le frecciatine ricevute da Ilary Blasi dallo studio. I due, proprio per i continui botta e risposta in diretta, hanno dato adito alle voci secondo le quali fossero in cattivi rapporti.

Ilary Blasi e Francesco Totti, altro che crisi, in programma 4° figlio?/ "Nuovo format per lei e..."

Si è addirittura parlato di rottura tra conduttrice e inviato, da loro però ironicamente smentita in diretta. Un chiarimento più approfondito su questo rapporto è però arrivato proprio da Alvin nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi. Qui ha spiegato cosa si nasconde dietro gli scontri sarcastici che il pubblico è ormai abituato a vedere nel corso della diretta.

Ilary Blasi e la scopofobia all'Isola dei Famosi: "Sai cos'è?"/ Ilona Staller: "Qualcosa di sess*?"

Alvin: “Ilary Blasi? Siamo come fratello e sorella”

“Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, una cosa del genere. – ha esordito Alvin nel corso della chiacchierata a Casa Chi, spiegando che – Quindi siamo proprio fratello e sorella.” Così ha aggiunto: “Devo dire la verità: un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare, perché per noi è così da ventiquattro anni”.

Alvin, parlando del rapporto con Ilary Blasi, ha ancora spiegato che: “Un po’ all’inizio ci ha stupito e abbiamo detto: ‘Ma come che noi litighiamo?’ Per noi era normale, poi abbiamo capito che effettivamente doveva essere, insomma, veicolato in un altro modo per lo spettatore. Quindi siamo diventati più ‘ca…ni'”, ha concluso, smentendo dunque, ancora una volta, ogni tipo di dissapore con la conduttrice.

Ilary Blasi sexy a L'Isola dei Famosi/ Abito strettissimo: "non riesco a camminare!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA