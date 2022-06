Alvin, naufraghi sgridati all’Isola e rapporto con Nicolas Vaporidis/ I retroscena inediti

Alvin e i retroscena dall’Isola dei Famosi 2022: naufraghi sgridati

Tanti i retroscena sull’Isola dei Famosi svelati da Alvin nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Chi. Il lavoro di inviato non è affatto facile e ciò che vediamo in TV non è certamente tutto quello che in realtà accade in palapa e sull’Isola. Capita, infatti, di dover sgridare i naufraghi che diventano talvolta ingestibili.

“C’è un ottimo rapporto con i naufraghi. – ha esordito Alvin, spiegando tuttavia che gli imprevisti non mancano – Però è capitato spesso che litigassero e parlassero sopra e io in quel momento non riuscivo a tenerli a bada. Poi dopo in Palapa ho detto: ‘A me di fare questo tipo di televisione non me ne frega sinceramente niente, non ho niente contro questa tv ma non mi rappresenta. Quindi spero che voi la pensiate allo stesso modo. Se parliamo singolarmente ci si capisce, le litigate si possono fare ma è un problema proprio tecnico.’ E quella roba lì, subito sono stati riportati un po’ al gioco, quello che poi siamo lì a fare. Quindi credo ci sia una buona sintonia”, ha raccontato l’inviato in Honduras.

Alvin e il rapporto con Nicolas Vaporidis

Entrando poi nello specifico dei concorrenti di quest’anno, Alvin ha voluto spendere due parole in particolare per Nicolas Vaporidis. “Io prima di entrare, con ogni naufrago, a cena al ristorante, magari passo e faccio un saluto e dico due parole rispetto a quello che magari i naufraghi si possono aspettare. Quello che dico è la stessa cosa un po’ per tutti, visto che tutti i naufraghi che son passati si sono portati dietro questa esperienza a distanza nel tempo e a tutti è mancata l’Isola, fatta bene o fatta male, poco importa. Ti manca perché è un’esperienza che ti rivolta come un calzino.”

Nel caso di Vaporidis, però, ha raccontato: “Quindi ho parlato in questi termini con Nicolas che mi diceva: “Ma, staremo a vedere…”. Io gli ho detto: “Sta a te fidarti o meno“. Alla fine ho avuto riscontro da lui proprio dietro le quinte. Mi ha detto: “Questa è un’esperienza pazzesca!” E si sta vedendo in tutto quello che sta facendo Nicolas”.











