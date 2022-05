Alvin “sfida” Ilary Blasi/ Faccia a faccia: “Abbi il coraggio di scendere in campo”

Tensioni tra Ilary Blasi e Alvin?

Fin dall’inizio dell’Isola dei famosi 2022 si sono rincorse voci di tensioni tra Ilary Blasi e Alvin. Qualche settimana fa i due sono stati protagonisti di un piccato botta e risposta durante una prova ricompensa: “Ilary a questo punto spiega anche tu la prova. Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare, grazie”, ha sbottato l’inviato, che sembrerebbe non gradire l’interferenza della conduttrice. Nei giorni successivi, però, i diretti interessati hanno risposto ai rumors con la loro consueta ironia: “Alvin è il mio nemico numero 1 e stasera avremo il faccia a faccia”, ha detto Ilary Blasi ridendo. “Ti aspetto per il faccia a faccia e ti aspetto qui in Honduras”, è stata la replica di Alvin.

La questione sembrava così archiviata, ma in una delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi 2022 c’è stato un nuovo battibecco tra Alvin e Ilary Blasi. Nel corso della prova leader la conduttrice ha chiesto se i concorrenti, sospesi sull’acqua, potevano trascinare le tavole invece che spostarle da dietro in avanti: “Alvin si può fare“. L’inviato ha risposto: “Io ti avrei eliminato subito”. Piccata la replica della Blasi: “Colpa tua che non l’hai detto”. Infine settimana scorsa la conduttrice ha richiamato l’inviato: “Il sole ti ha dato alla testa Alvin”. Quest’ultimo ha risposto abbastanza risentito: “Ilary sei tu che non mi ascolti”. A questo punto Nicola Savino è intervenuto cercando di calmare le acque. I loro botta e risposta non sono certi passati inosservati sui social e così lo stesso inviato ha deciso di scherzarci su: “Scenari possibili del “Faccia a Faccia” qui in Honduras con Ilary Blasi. Nicola Savino arbitro. Abbi il coraggio di scendere in campo Ilary!”, ha scritto su Instagram pubblicando un fotomontaggio di lui e la conduttrice sulle spiagge dell’Honduras.

