Alvin Superstar 3 Si salvi chi può/ Video, su Rai 2 il film d’animazione

Alvin Superstar 3 Si salvi chi può sarà trasmesso da Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 31 dicembre, dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2011 negli Stati Uniti d’America con soggetto tratto dai personaggi realizzati e ideati da Janice Karman e Ross Bagdasarian mentre la sceneggiatura è stata curata da Jonathan Aibel e Glenn Berger con la regia firmata da Mike Mitchell. Il film è stato prodotto dalla Fox 2000 Pictures in collaborazione con altre case cinematografiche mentre la distribuzione nei botteghini è stata curata dalla Twentieth Century Fox. I costumi di scena sono frutto del lavoro di Alexandra Welker, il montaggio è stato eseguito da Peter Amundson e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Thomas Ackerman.

Alvin Superstar 3 Si salvi chi può, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Alvin Superstar 3 Si salvi chi può. Dave è in viaggio su una lussuosissima nave da crociera per andare insieme ai Chipmunk e le Chipette alla manifestazione per la consegna degli International Music Awards. Un riconoscimento molto importante per quanti operano nel settore della musica. Tuttavia, quello che dovrebbe essere un viaggio di grande relax e soprattutto per ottenere un premio che è frutto di un lungo lavoro e tanti anni di sacrificio, si dimostra molto complicato in virtù delle tante improvvisazioni di Alvin il quale si rende protagonista di numerosi problemi.

Simon ben sapendo quale sia il carattere di Alvin fa presente a Dave l’opportunità di dargli maggiore fiducia trattandolo come una persona adulta e magari si potrà avere un comportamento più adeguato. In virtù di questo nuovo approccio viene concessa a Alvin l’opportunità di scegliere un film da vedere tutti insieme in camera con i componenti dei Chipmunk e le Chipette. Tuttavia, ancora una volta si dimostra estremamente superficiale prendendo alla lettera quanto spiegato da Dave al riguardo della responsabilità delle proprie azioni e mentre rimane il povero Teodor in casa a gustarsi un film di orrore peraltro scelto dallo stesso Alvin quest’ultimo addirittura va al casinò con Simon che cerca in ogni modo di non fargli commettere delle imprudenze.

Il mattino seguente una volta scoperto quanto avvenuto durante la serata prende un nuovo rimprovero come del resto lo stesso Simon il quale inizia a credere che sia impossibile far cambiare atteggiamento al proprio fratello. La conferma arriverà qualche momento più tardi ed in particolare con Alvin che scambia la sua colazione con un aquilone di un bambino. Il problema che stando agganciato all’aquilone in virtù del forte vento presente nella zona del pompiere, Alvin insieme agli altri suoi compagni di avventura si troverà ad essere portato via dal vento verso un’isola tropicale.

Dave vedendo volare via i suoi Chipmunks e Chipettes cerca in ogni modo di fermarli, ma si ritroverà disperso in mare insieme a Ian che stava lavorando nella nave come mascotte. Una nuova ed incredibile avventura con protagonisti i Chipmunks in un’isola completamente sperduta dovendo fare i conti con una situazione abbastanza differente dal solito.

