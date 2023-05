Alvin, tensione con Ilary Blasi e Enrico Papi all’Isola: “Silenzio!”/ “Io qua faccio il mio lavoro, voi…”

Scontro in diretta all’Isola dei Famosi tra Alvin, Ilary Blasi ed Enrico Papi

Scintille in diretta all’Isola dei Famosi 2023, nel corso della quinta puntata, tra Alvin da una parte e Ilary Blasi ed Enrico Papi dall’altra. Tutto ha inizio quando Fiore Argento, dopo vari tentennamenti, accetta di rimanere sull’Isola per un’altra settimana. Alvin intanto continua a parlarle e incoraggiarla, cosa che scatena il commento sarcastico della conduttrice, affiancata dall’opinionista: “Oggi fa lo psicologo Alvin, il life coach!”

Alvin replica però indispettito: “Io faccio il mio lavoro, voi se volete venire ad aiutarmi… Io sono cinque anni che lavoro qua!” Dopo cerca poi di spiegare di aver incoraggiato Fiore ad affrontare questa avventura all’Isola in modo diverso, e anche questa volta le sue parole scatenano una battuta dallo studio.

Alvin zittisce Ilary Blasi, lei sbotta: “Ricordati che nella vita c’è…”

È Enrico Papi a far notare all’inviato che: “Siamo andati avanti Alvin eh!” Alvin non rimane però in silenzio, e replica: “Siete voi che remate indietro Enrico!” Si cambia dunque pagina ma non tono. Ilary Blasi si rivolge ancora ad Alvin, dicendogli: “Se mi confermi che Cristina è pronta, io darei il via!” L’inviato però ricorda di dover ancora spiegare il gioco: “No, il via lo darei io dopo aver spiegato la prova, altrimenti non sanno cosa devono fare. Non so che vi è successo oggi, cambiate quelle bottigliette!” Poi zittisce i due dallo studio che continuano ad interromperlo. A questo punto è la conduttrice che si indispettisce e, col suo noto sarcasmo, conclude: “Mamma mia Alvin, fai come te pare! Io però te lo dico: ricordati che nella vita c’è chi è statua e chi è piccione, e oggi mi sento tanto piccione!”

