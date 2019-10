Alvin, video scherzo Le Iene/ Il lancio col paracadute e un istruttore ubriaco

Alvin è la vittima di oggi del nuovo scherzo de “Le Iene”. Gli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno scelto il conduttore tv e radiofonico con la faccia da bravo ragazzo per fargli provare un’esperienza ad alta quota. Le due Iene hanno approfittato della presenza di Alvin nel programma “Giù in 60 secondi” di Veronica Ruggeri, format che prevede il lancio di vari vip col paracadute. E allora non si sono fatti scappare l’occasione ghiotta di aggiungere tensione alla tensione. Lanciarsi con il paracadute per chi non è abituato può essere, infatti, un evento molto stressante. E dunque affidare la propria vita alle mani tremolanti di due istruttori ubriachi è pure peggio. Quindi “Le Iene” hanno portato l’asticella del rischio sopra i 5mila metri di altezza. Ma Alvin si è messo comunque alla prova o si è ritirato nella sua zona di comfort facendo leva sul suo buon senso? Lo scopriremo stasera nella nuova puntata del programma di Italia 1.

ALVIN, VIDEO SCHERZO IENE: LANCIO COL PARACADUTE ISTRUTTORE UBRIACO

“Un presentatore… Una cena prima di buttarsi con il paracadute… Due ubriaconi… che il giorno dopo… si riveleranno i suoi istruttori… Alvin si sarà lanciato?”, così in un video anticipazione “Le Iene” presentano lo scherzo che hanno fatto al popolare conduttore tv e radiofonico. Nelle immagini si vede lui a cena in un ristorante dove due persone alzano un po’ troppo il gomito. Il giorno dopo scoprirà che quelle due persone sono i suoi istruttori, coloro che devono aiutarlo a lanciarsi con il paracadute. Ma nel video anticipazione viene condivisa anche dichiarazione di Alvin che conferma tutto il suo entusiasmo per l’esperienza che poi avrebbe fatto. «Sono bello carico. Ho voglia di farlo, perché non ci sto ancora pensando. Loro mi stanno aiutando a non pensarci più di tanto». Ma Alvin si è davvero lanciato o all’ultimo si è tirato indietro temendo per la sua incolumità? Lo scopriremo stasera.





