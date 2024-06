Alvina Verecondi Scortecci ritrova il fratello Lorenzo/ Poi sorpresa della sorella Vera: “Potresti vincere!”

Alvina Verecondi Scortecci e il fratello Lorenzo: sfida vinta all’Isola dei Famosi 2024

Anche per Alvina Verecondi Scortecci, in questa finalissima dell’Isola dei Famosi 2024, è arrivata una sorpresa speciale da parte della sua famiglia. Tutti i naufraghi finalisti stanno ricevendo visite e video-messaggi a sorpresa da parte dei propri cari, e per la Contessa è tornato in Honduras il fratello Lorenzo, dopo l’incontro avvenuto nella scorsa puntata. Fratello e sorella si riabbracciano in spiaggia, ma il loro incontro è legato anche ad un’importante prova di gioco che consentirà alla naufraga di ottenere un bonus, in vista dell’ultima sfida decisiva.

FINALE ISOLA DEI FAMOSI 2024/ Vincitore e diretta: Aras contro Edoardo Stoppa al televoto

Lorenzo e Alvina Verecondi Scortecci affrontano così una sfida in cui, attraverso alcuni getti d’acqua lanciati da un secchio all’altro, devono riempire un contenitore per poi correre in Palapa a obiettivo raggiunto. La sfida è ampiamente superata, ma per Alvina in Palapa sono in arrivo altre importanti sorprese dalla famiglia; in video-collegamento per lei, c’è la sorella Vera da casa.

Vincitore Isola dei Famosi 2024, chi è?/ Aras Senol va avanti, nulla da fare per Alvina Verecondi Scortecci

Alvina Verecondi Scortecci e le parole della sorella Vera: “Potrebbe vincere!“

“È la piccolina di casa che in realtà piccolina non è. Ormai ha 18 anni, chissà quante cose che mi devi raccontare quando torno, non vedo l’ora!“, esclama Alvina Verecondi Scortecci all’Isola dei Famosi 2024, parlando con Vera in video-collegamento. La sorella traccia un bilancio dell’avventura della Contessa in Honduras e confida nella sua vittoria: “Si sta comportando benissimo, è stata bravissima. Secondo me potrebbe vincere, anzi, ne sono abbastanza convinta. È stata brava e ha portato tutta la sua solarità“.

Aras Senol incontra la fidanzata Eylul Sahin all’Isola dei Famosi 2024/ "Ci sposiamo tra meno di un anno!"

16 anni di differenza tra le sorelle, con Vera, la piccola di casa, che ammette in riferimento ad Alvina: “È stata un modello. Quando ero piccola la vedevo un po’ come quelle star che vedi nelle serie tv. La vedevo prepararsi, andare fuori, truccarsi, infatti adesso di tutte le sue cose me ne sono impossessata io“. In braccio a Vera c’è anche il cane di famiglia, Gigio, ma Alvina ha modo di salutare e scambiare qualche breve chiacchiera anche con la governante, apparsa in video al fianco di Vera. Un quadretto di famiglia che per l’avvocatessa rappresenta un’importante iniezione di positività e carica per il proseguo della finale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA