Alvise Rigo e il bullismo/ “A scuola ero isolato, piccolino e senza grinta. Poi…”

Alvise Rigo racconta i suoi trascorsi in una clip trasmessa a Ballando con le Stelle 2021. L’ex rugbista si mette a nudo e fa riemerge i ricordi più dolorosi legati al bullismo e all’emarginazione in età scolastica. “Io ero un ragazzino piccolino a cui mancava grinta, una grinta che mi è venuta fuori per necessità”, ha spiegato l’aspirante ballerino. Adesso è diverso, si sente un’altra persona e con una sicurezza che da bambino non sentiva nemmeno lontanamente.

“Ora sono abbastanza contento di me come uomo, sto iniziando ad esserlo. Ma non sono sempre stato così, come ora, né fuori né dentro. Ci sono vari motivi in cui in gioventù ammetti a te stesso che non vuoi essere più preso in giro“, ha continuato Alvise Rigo. Tuttavia secondo il concorrente di Ballando con le Stelle 2021, anche da bambini la volontà può giocare un ruolo determinante per cambiare: “Prima non ero come sono ora, lo sono diventato grazie a quel percorso di vita”.

Alvise Rigo è felice del suo percorso di crescita personale ma non dimentica la sofferenza dell’emarginazione. “Se sei un ragazzino a scuola e vieni preso in giro o comunque messo da parte non è facile, ma il fattore bullismo non mi ha mai portato a voler essere aggressivo, ma è stato motore di rivincita personale. Sono diventato ciò che sono grazie al duro lavoro“.

Il cambiamento fisico di Alvise Rigo è tra le cose più evidenti e lampanti, ma adesso l’aspirante ballerino vuole mostrare al pubblico anche il suo lato interiore, attraverso il ballo. “Sono grosso e muscoloso in seguito al duro lavoro e tutto questo mi dà sicurezza. Di me vorrei che arrivasse la verità. Se mi arrabbio o sono scherzoso continuerò a farlo e oltre al fattore estetico spero che arrivi proprio questo: quello che non riesco mai a filtrare”, ha concluso.

