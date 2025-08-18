Alvise Rigo è il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis? Gossip acceso e spuntano gli indizi: chi è l'ex concorrente di Ballando con le stelle

Flirt in corso tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, sportivo ed ex concorrente di Ballando con le stelle? Sembra proprio di si almeno stando al gossip riportato dal sempre informato Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi Magazine. L’ex Velina di Striscia la notizia e showgirl e il rugbista ex concorrente di Ballando con le stelle sono avvistati insieme in atteggiamenti complici ed in sintonia lasciando intendere che tra i due ci sia del tenero. E non solo foto e scatti sono tanti gli indizi a far ritenere che Alvise Rigo sia il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis.

Sempre stando a quanto riporta il magazine galeotto fu il set del nuovo reality Netflix Phsyical: da 100 a 1. I due si sono conosciuti e pare che sia nato subito del tenero con il rugbista che è volato a Los Angeles, città dove vive la showgirl. E non è tutto, su Chi si legge di ‘incontri e strani movimenti social’ ed infatti i due sono stati avvistati insieme in un ristorante coreano, entrambi si seguono reciprocamente sui social e lui è apparso su Instagram in una foto con il cane della Canalis Josie. Insomma, Alvise Rigo è il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis?

La vita privata di Elisabetta Canalis non è un mistero per nessuno, dopo una lunga relazione con l’ex calciatore Christian Vieri dal 2009 al 2011 è stata fidanzata con l’attore e star hollywoodiana George Clooney ma la sua relazione più importante l’ha avuto con il chirurgo americano Brian Perry dalla cui unione è nata la figlia Skyler Eva. Dopo la separazione con il marito non ha avuto storie rilevanti. Adesso, tuttavia pare che il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis sia Alvise Rigo. Quest’ultimo è un ex rugbista noto per aver partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le stelle, in passata beccato insieme ad Eleonora Berlusconi e Tove Villfor.

