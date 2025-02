Michelle Hunziker, flirt in corso con Alvise Rigo? Gossip acceso e rumor

Nuovo amore per Michelle Hunziker? A giudicare della foto pubblicate sull’ultimo numero di Chi in uscita oggi pare proprio di si. La bella showgirl italo-svizzera dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi ed archiviate le relazioni con Giovanni Angiolini e Alessandro Carollo sembra aver ritrovato la felicità tra le braccia di un bellissimo sportivo, Alvise Rigo. I due sono stati beccati a Saint Moritz lo scorso weekend e secondo il magazine sarebbe nato un flirt tra i due: “È stata intesa al primo sguardo. Il giorno dopo l’incontro Michelle era sulle piste con il campione di sci Giorgio Rocca e con lei c’era anche l’ex rugbista e attore” Alvise Rigo è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker?

Ad accendere il gossip, poi, sono altre dichiarazioni del magazine Chi secondo cui tra Michelle Hunziker ed Alvise Rigo c’è un flirt in corso e sarebbe “nato un feeling palpabile fra la showgirl svizzera e l’attore, modello ed ex rugbista, un’intesa.” E non è tutto perché sempre stando a quanto riporta il settimanale anche i partecipanti all’evento hanno notato fra i due una complicità e una naturalezza innegabile ed abbastanza evidente, sottolineando come prima di partire per la Svizzera non si conoscevano e dopo poche ore si muovevano come una coppia rodata. Entrambi single ufficialmente, sorridono e si divertono e sembrano conoscersi da sempre e per qualcuno il giovane rugbista è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker.

Alvise Rigo, chi è il nuovo presunto fidanzato di Michelle Hunziker?

Dopo la paparazzata della conduttrice e showgirl con l’ex rugbista e sportivo e le voci di un flirt in corso, in molti si chiedono chi è Alvise Rigo, presunto nuovo fidanzato di Michelle Hunziker. Classe 1992, giovanissimo ha solo 32 anni ed è un ex rugbista, modello e attore che ha collezionato anche esperienze televisive. Negli anni scorsi, infatti, ha partecipato a Ballando con le stelle ma il suo debutto televisivo risale al 2020 quando ha ricoperto il ruolo di valletto per Antonella Clerici nel Festival di Sanremo. Per quanto riguarda alcuni cenni biografici, invece, su di lui si sa che dopo il liceo si è trasferito a Padova per frequentare l’Università presso la Facoltà di Mediazione linguistica, parallelamente ha anche iniziato una carriera da modello per importanti brand. Una curiosità, invece, riguarda il fatto che ha lavorato come bodyguard per star internazionali come Bella Hadid, Al Pacino e Kendall Jenner.