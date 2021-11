Alvise Rigo e Tove Villför, Ballando con le stelle/ Eliminazione sfiorata ma stasera serve di più

Alvise Rigo e Tove Villför saranno eliminati stasera da Ballando con le stelle 2021?

Alvise Rigo e Tove Villför la coppia ha sfiorato l’eliminazione a Ballando con le stelle nella scorsa puntata. La coppia non ha convinto tutti i giudici ma resta tra le più amate dai telespettatori. Non è stata la migliore delle puntate per Alvise, il quale fino ad ora ha collezionato sempre applausi e complimenti da parte di ogni rappresentante della giuria. Questa volta, però, non tutti hanno apprezzato l’esibizione e il rugbista e Tove Villför sono finiti penultimi in classifica. I due hanno ballato un freestyle lento sulle note di “22 settembre” di Ultimo, una performance particolarmente emozionante che infatti ha suscitato una standing ovation nel pubblico. Tra l’altro seduti in sala c’erano anche i genitori di Alvise. Il ragazzo ha voluto tirare fuori tutto il suo mondo interiore perché è così che vuole apparire al pubblico: senza filtri, senza recitare una parte. Come ha spiegato nella clip iniziale, per arrivare ad essere ciò che è oggi ci è voluto molto duro lavoro dunque non vuole nascondere nulla di sè al pubblico. Alvise, inoltre, ha raccontato dei problemi di bullismo avuti da ragazzino, quando era vittima di prese in giro a scuola.

Alvise Rigo e Tove Villför: “La grinta mi è venuta per necessità”

“La grinta mi è venuta per necessità. – ha detto Alvise Rigo – Il bullismo è stato motore di rivincita personale“. Un tema che ha scatenato profonde discussioni in studio, anche la criminologa Roberta Bruzzone è intervenuta esortando i ragazzi all’ascolto a parlare quando c’è qualcosa che non va. Al momento delle votazioni per la coppia Alvise Rigo e Tove Villför, i giudici si sono divisi. Se per Carolyn Alvise non ha barriere e non ha mai paura di perdere la propria virilità, per Mariotto il rugbista non ha fatto la sua esibizione migliore. Ivan Zazzaroni 7, Fabio Canino e Carolyn Smith 9, Selvaggia Lucarelli 6 e Guillermo Mariotto 5. Il totale è di 36 punti. A ricevere nuovamente i complimenti da parte della giuria è Tove, la quale secondo Carolyn sta facendo un attimo lavoro con il suo allievo e sta venendo fuori sempre di più. La ballerina è stata soddisfatta nonostante il punteggio non proprio altissimo, è sicura che abbiano fatto di tutto per tirare fuori le proprie emozioni e di fatti il riscontro nel pubblico c’è stato. Come al solito, è arrivata anche la domanda di rito di Rossella Erra che vuole sapere se tra i due c’è qualcosa. Ma la coppia ha scelto nuovamente di non dare alcuna risposta.

La coppia Alvise Rigo e Tove Villför finisce allo spareggio e si gioca l’eliminazione contro Fabio Galante e Giada Lini. La salsa di Alvise e Tove riceve, ancora una volta, grandi applausi dal pubblico in sala. I due vengono premiati anche dei telespettatori e infatti la coppia vince con ben l’87% di voti. La gente a casa si è fatta sentire anche sui social, dove la coppia è amatissima. Cuori, complimenti e parole di conforto di sprecano per i due concorrenti. A quante pare, Alvise e Tove suscitano emozioni e trasmettono passione, infatti i telespettatori sembrano essere molto delusi dal punteggio assegnato. Speriamo che nella prossima puntata, Alvise torni a dimostrare alla giuria quanto vale e quanto sta crescendo all’interno del programma. Soprattutto, il pubblico si augura di vederli salire più in alto in classifica.

