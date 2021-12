Alvise Rigo e Tove Villfor, Ballando con le stelle/ Non sono mancate le polemiche

Alvise Rigo e Tove Villfor, quattro spareggi e la voglia di vincere Ballando con le stelle

Finora Alvise Rigo e Tove Villfor hanno disputato quattro spareggi a Ballando con le stelle e hanno vinto con percentuali abbastanza alte di consensi. La coppia ha eliminato dai giochi Fabio Galante con l’87% dei consensi, poi è stato il turno di Mietta con il 36% e di seguito Bianca Guascogne con il 52% e per ultimo Memo Remigi con il 67%. La giuria non considera Alvise un bravo ballerino, secondo il parere della Smith non ha proposto nulla di nuovo, il salto di qualità non c’è stato. Selvaggia Lucarelli è stata più critica, ha l’impressione che ad Alvise non importi molto vincere e tutto quello che gli si dice lo lascia indifferente. Rigo la pensa diversamente, ogni volta che scende in pista presenta una coreografia fatta di movimento e di prese, non tutti i concorrenti riescono a fare eppure in classifica occupano posizioni alte.

Alvise Rigo rifiuta di ballare con sua mamma/ Salta la sorpresa, gelo in studio e..

In puntata non sono mancate le polemiche, al centro della disputa c’è il famoso tesoretto che a volte ha salvato concorrenti che sarebbero dovuti andare allo spareggio invece che essere premiati. A questo punto Alvise non è interessato ai 25 punti extra, preferisce sostenere un altro spareggio e andare in finale, piuttosto che essere aiutato in questo momento. Sabato si è scontrato in pista con Andrea Iannone e ha vinto Alvise andando di diritto alla nona puntata. Il pubblico tifa per lo sportivo, ma vista la rosa dei concorrenti rimasti in gara ci sono buone probabilità che Alvise disputi un altro spareggio. A differenza di altri ballerini, il rugbista ha molti follower che lo sostengono e potrebbe dare del filo da torcere a chiunque. Tove Villfor è stata chiara: chi vuole arrivare in finale deve vedersela con loro, perché arrivati a questo punto non hanno nessuna intenzione di mollare la presa.

Alviso Rigo e Tove Villfor stanno insieme?/ Rossella Erra: "c’è un feeling tenero…”

Alvise Rigo e Tove Villfor, un premio già “in bacheca”

Se Alvise Rigo non dovesse arrivare in finale, un premio a Ballando con le Stelle con Tove Villfor se l’è già guadagnato e nessuno glielo toglie. Alla fine del programma salirà sul podio del vincitore per aver disputato il maggior numero di spareggi. Da quando è iniziato il dance show Alvise non ha evitato il televoto che fortunatamente lo ha sempre premiato, a dimostrazione che è molto amato dal pubblico e di sapersela cavare in pista meglio dei suoi avversari. Anche sabato sera si è scontrato con Memo Remigi e ha vinto lo spareggio con il 63% dei consensi. Il freestyle veloce non ha convinto la giuria che gli ha dato 36 voti, purtroppo Matano ed Erra hanno preferito dare il tesoretto ad altri concorrenti mandando direttamente Alvise all’ultimo posto della classifica tecnica e quindi dritto allo spareggio finale.

Alvise Rigo/ L'ex rugbista ora star di Ballando con le Stelle e con Alba Parietti...

Andando subito allo spareggio Alvise e Tove non hanno partecipato alla “Prova speciale” e il pubblico non ha saputo quale fosse il ricordo della sua vita che avrebbe voluto portare sulla pista. Ogni settimana la coppia fa degli sforzi enormi per preparare la coreografia, per Alvise non è semplice memorizzare i passi, difatti come ha raccontato nelle puntate precedenti, a causa di un trauma celebrare che ha subito durante una partita di rugby, fa fatica a ricordare le cose e l’unico stratagemma che ha per non dimenticare i passi è annotare tutto su un quaderno. Il freestyle veloce alla giuria non è piaciuto, Alvise ha un pensiero diverso: se una persona non è brava a ballare non passa quattro spareggi, quindi nel suo caso il problema sono i giudici che hanno pregiudizi su di lui e preferiscono premiare altri piuttosto che la coppia Tove-Rigo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA