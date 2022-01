Alvise Rigo vittima di bullismo/ “Ero un ragazzino piccolino a cui mancava grinta”

Alvise Rigo è stato vittima di bullismo da ragazzino. A rivelarlo è stato proprio l’ex campione di rugby durante l’esperienza televisiva di Ballando con le Stelle. “Se sei un ragazzino a scuola e vieni preso in giro o comunque messo da parte non è facile, ma il fattore bullismo non mi ha mai portato a voler essere aggressivo, ma è stato motore di rivincita personale. Sono diventato ciò che sono grazie al duro lavoro” – ha detto l’ex ballerino di Ballando che da ragazzino era maggiolino e indifeso. Lo sport gli ha cambiato la vita: permettendogli non solo di svilupparsi fisicamente, ma anche di superare questo momento.

“Mi sono alzato molto dai 16 anni in poi, in prima superiore ero molto piccolo” ha detto Alvise che ricordando quando veniva bullizzato ha aggiunto – “stavo al loro gioco, ma effettivamente ne risentivo. Mi consolavo con lo sport, mi sfogavo”.

Alviso Rigo vittima di bullismo: “Delle volte si incappa nella cattiveria del gruppo”

Il bullismo ti segna e ti resta dentro. Lo sa bene Alvise Rigo che l’ha subito quando era un adolescente a scuola. “Delle volte si incappa nella cattiveria del gruppo. Io ero molto magrolino e sono diventato alto abbastanza tardi, io stavo al gioco ma ne risentivo. Ero un nerd, poi mi sono consolato con lo sport che mi faceva passare la tristezza” – ha detto l’ex concorrente di Ballando con le Stelle che crescendo ha trovato conforto e una valvola di sfogo nello sport. “Ero un ragazzino piccolino a cui mancava grinta, una grinta che mi è venuta fuori per necessità” – ha precisato l’ex campione di rugby che oggi è un uomo felice di come è diventato.

Muscoloso e definito, Alvise Rigo è diventato un sex symbol richiestissimo dal mondo dalla moda e della tv. “Ora sono abbastanza contento di me come uomo, sto iniziando ad esserlo” – ha detto l’ex rugbista che ha trovato nello sport la sua rivincita. “Mi ha aiutato anche quando finivano le storie d’amore con le ragazze con cui mi fidanzavo, alcune mi hanno fatto soffrire molto” ha concluso il campione.

