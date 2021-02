Always per sempre/ Su Rete 4 il film di Steven Spielberg (oggi, 14 febbraio)

Always per sempre va in onda oggi, domenica 14 febbraio, andrà in onda su Rete 4 alle ore 14.15. Si tratta del film del 1989 diretto da Steven Spielberg. La pellicola è il remake di Joe il pilota di Victor Fleming, 1943. Spielberg è un regista, sceneggiatore e produttore statunitense, considerato uno dei cineasti più popolari e influenti del cinema americano. Ha vinto diversi premi, quali due Oscar come miglior regista per Schindler’s List e per Salvate il soldato Ryan e il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia del 1993. È tra i fondatori della Amblin Entertainment e della DreamWorks. Le musiche sono composte da John Williams, direttore d’orchestra e compositore statunitense, molto noto per le soundtrack realizzate per registi come Steven Spielberg e Chris Columbus.

Ha infatti composto le colonne sonore di film quali la saga di Star Wars, Schindler’s List – La lista di Schindler, Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno, Hook – Capitan Uncino, E.T. l’extraterrestre, Lo squalo, Jurassic Park, Salvate il soldato Ryan, Superman e Harry Potter. Nel corso della sua carriera si è aggiudicato svariati premi, tra cui cinque Oscar, quattro Golden Globe e tre Emmy.

Always per sempre, la trama del film

Always per sempre ha per protagonista Pete Sandich (Richard Dreyfuss), un pilota dell’aviazione antincendi che, durante una missione assieme a Al Yackey (John Goodman), cerca di aiutare il compagno a sedare il fuoco che ha incendiato il motore. Pete riesce a spegnere le fiamme, ma per sbaglio, volando lungo una foresta in fiamme, provoca l’esplosione dell’aereo.

L’angelo Pete incontra Hap, uno spirito, che gli suggerisce di vegliare sull’amata Dorinda (Holly Hunter) e su Ted Baker, un giovane e promettente aviatore, che prenderà il posto di Pete. Ben presto però si scopre che Ted vuole anche far breccia nel cuore di Dorinda e Pete tenta di sabotare l’avvicinamento tra i due. Ted deve affrontare una missione per salvare una foresta in fiamme, ma Dorinda, non potendo sopportare un’altra perdita, prende il controllo dell’aereo e riesce nell’impresa grazie all’aiuto di Pete. L’aereo cade però in un fiume e la donna sta per morire, ma… come andrà a finire?

© RIPRODUZIONE RISERVATA