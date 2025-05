Aly Z: chi è la concorrente di Sognando… Ballando con le stelle

Aly Z è una delle concorrenti di Sognando… Ballando con le stelle. Alice Atzeni, questo il vero nome di Aly Z è nata l’8 novembre ma non si conosce l’anno di nascita. Molto legata alla famiglia e ai genitori, ha anche una sorella a cui ha dedicato un’esibizione nel 2021. Da bambina, Alice ha vissuto a Genova ma ora, con la propria famiglia, dovrebbe vivere in Emilia Romagna. Alice ha una pagina Instagram seguita da più di 15mila followers dove pubblica tantissime immagini in cui balla, ma anche foto in cui è con le persone più importanti della sua vita.

aly z ha una vita privata ricca e serena. Al suo fianco, infatti, c’è il compagno Mario che, nella vita, lavora come dj. La concorrente di Sognando… Ballando con le stelle, inoltre, è mamma di due bambini: Leonardo e la piccola Penelope di cui è follemente innamorata.

Aly Z e le dediche per il compagno Mario e i figli

Tra le tante foto pubblicate sul profilo Instagram di Aly Z spiccano soprattutto quelle con il fidanzato Mario e i figli Penelope e Leonardo. “Non so dirti come…ma tu sei tutto quello che non ho mai avuto e che ho sempre desiderato…mi domando come ho fatto a non accorgermi di te. Ti ho sempre avuto così vicino”, ha scritto Alice nella didascalia di una foto pubblicata nel 2021.

“Il mio ragazzo, colui che mi ha fatto diventare grande, che mi da la forza ogni giorno e che cancella le mie paure più profonde. Ti amo”, è la dedica al primogenito Leonardo mentre alla piccola Penelope, in occasione del compleanno, ha scritto – “Quanto ti amo mia piccola Penelope. Oggi 25 Aprile 2025 compi 2 anni. Ti auguro di brillare, di essere felice e serena. La tua famiglia ti ama e ti amerà per sempre. Buon Compleanno amore mio”.