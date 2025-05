Sognando Ballando con le Stelle 2025, Aly Z e Moreno Porcu scaldano i motori per la finale

Manca poco alla finale di Sognando Ballando con le Stelle 2025 e anche Aly Z è tra i concorrenti finalisti di questa edizione speciale. Riuscirà l’aspirante insegnante a trionfare in questa puntata conclusiva di Sognando Ballando e a conquistare il posto nel cast dei maestri? Tutto dipende dalla performance di questa sera, venerdì 30 maggio, anche se un’idea il pubblico e la giuria se la sono già fatta.

Vedremo se la ballerina riuscirà a dare la giusta sterzata questa sera, con un’esibizione che promette davvero grandi emozioni. Assieme al suo maestro Moreno Porcu, ha lavorato duramente in settimana, con la convinzione di poter fare bene e chiudere il talent nel migliore dei modi.

Sognando Ballando con le Stelle 2025, Aly Z si gioca il tutto per tutto in finale: sarà la vincitrice?

La settimana scorsa, durante la semifinale, Aly Z ha ottenuto riscontri alterni, tendenzialmente più positivi che negativi. Con un tango travolgente, sulle note di Pelle di Diamante, ha catturato l’attenzione del pubblico in studio, mentre a casa gli occhi erano rivolti perlopiù alla gaffe di Marcella Bella che ha dimenticato il microfono sull’asta durante l’esibizione, svelando il playback.

Chissà se questo piccolo incidente di percorso ha inciso sulla valutazione finale di Aly Z che, comunque, ha ancora tutto da giocarsi in questa finalissima. Vedremo come concluderà quest’avventura a Sognando Ballando con le Stelle, di certo metterà tutta se stessa, come ha sempre fatto nel corso di queste settimane. D’altronde per stessa ammissione di Aly Z, la danza la migliore terapia attraverso la quale “trasformarsi” ed esprimere se stessa, sprigionare tutta la sua energia sul palco.