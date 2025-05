Non c’è solo la danza nel cuore di Aly Z, la ballerina e aspirante insegnante di Ballando con le Stelle. La brillante concorrente di questa edizione speciale dello show di Milly Carlucci è stata l’ultima ad esibirsi nella scorsa puntata e con la sua energia contagiosa ha ringalluzzito tutto il pubblico televisivo. Con le sue qualità ha conquistato anche l’approvazione della giuria, almeno di un parte, per questo motivo questa sera, venerdì 16 maggio, dovrà provare a compiere un ulteriore step di crescita.

E per quel che riguarda la sua vita privata e sentimentale? Dando una sbirciata al profilo social della ballerina, spiccano le foto assieme alla sua splendida famiglia, con il fidanzato Mario e i figli Leonardo e Penelope al centro della sua vita. “Sei tutto quello che non ho mai avuto e che ho sempre desiderato”, una delle tante dediche rivolte da Aly Z al compagno di una vita.

Aly Z, danza e famiglia al primo posto: la dolce dedica per la figlia Penelope il giorno del suo secondo compleanno

Parole al miele anche per i suoi due figli, il primogenito Leonardo e la figlia piccola Penelope. Lo scorso 25 aprile ha compiuto due anni e ovviamente non sono mancati gli auguri di mamma Aly Z. “Ti auguro di brillare, di essere felice e serena. La tua famiglia ti ama e ti amerà per sempre. Buon Compleanno amore mio”, le splendide parole della ballerina.

In quest’avventura televisiva a Sognando ballando con le stelle 2025, dunque, Aly Z può contare su tre tifosi davvero speciali. Vedremo se la danzatrice riuscirà a coronare il suo sogno e a proseguire il suo viaggio nel mondo dello spettacolo. Di sicuro, lei ce la metterà tutta e chi la ama farà il massimo per sostenerla e supportarla nel corso delle prossime puntate.

