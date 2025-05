Aly Z semifinalista di Sognando Ballando con le Stelle 2025 malgrado qualche scivolone di troppo

Prosegue l’avventura di Aly Z a Sognando Ballando con le Stelle 2025. La ballerina e aspirante insegnante della prossima stagione del programma di Milly Carlucci, ha ottenuto il pass per la semifinale e questa sera, venerdì 23 maggio, farà di tutto per aggiudicarsi l’accesso alla finale. La settimana scorsa, tutto sommato, è andata benone per la coppia. Aly Z non è stata impeccabile da un punto di vista prettamente tecnico – infatti non sono mancate le segnalazioni da parte della giuria e del pubblico – ma con il suo carattere determinato e le sue movenze convincenti è arrivata al traguardo.

La passione e le qualità per inseguire il suo sogno non le mancano, ma adesso è chiamata a fare qualcosina in più per puntare alla posta grossa. Ci riuscirà? Con Moreno Porcu farà di tutto per agguantare la finalissima di venerdì prossimo.

Aly Z e Moreno Porcu, Sognando Ballando con la Stelle: la finale è ad un passo ma…

La domanda che ora sorge spontanea è la seguente: cosa bolle in pentola per la terza puntata di Sognando Ballando con le Stelle 2025? Questa settimana Aly Z e Moreno Porcu si sono allenati con grande attenzione al dettaglio, per stupire la giuria e regalare al pubblico di Ballando una performance imperdibile e ricca di emozioni.

Sui social, intanto, i fan della coppia si stanno facendo sentire con messaggi di incoraggiamento e attestati di stima in vista della semifinale di Sognando Ballando con le Stelle. Per Aly Z è arrivato il momento di mettersi alla prova e di provare a superare i propri limiti. Il carattere c’è, ma la concorrenza per arrivare in finale è serrata. Aly Z può essere una delle finaliste? Difficile dirlo ora, di certo in pista dovrà andare oltre il “minimo sindacale”.