Aly Z e Moreno Porcu tornano a Sognando Ballando con le Stelle 2025 con un forte desiderio di rivalsa e risollevarsi in classifica. La settimana scorsa, infatti, la coppia non ha brillato e ha chiuso la puntata con soli venti punti. Un bottino certamente non tra i più alti ma allo stesso tempo, nonostante sia il “minimo” ottenuto da una coppia, non ha portato i due all’eliminazione. A lasciare il gioco sono stati infatti Rebecca Gabrielli e Yoyo Flow.

Sognando Ballando con le Stelle, pagelle e classifica 2a puntata/ Yuri e Alessandra, reggaeton esplosivo!

Restano dunque ancora in gara Aly Z e Moreno Porcu, nella speranza di fare meglio nella seconda puntata di questa sera. Sarà così? Lo scopriremo solamente quando i due scenderanno in pista. Certo è che dovranno fare meglio rispetto a quanto fatto nella prima puntata. Dunque, c’è grande curiosità di scoprire quali variazioni avranno introdotto i due ballerini per l’appuntamento di questa sera. Sono attese novità dopo un reggaeton non proprio brillantissimo.

VINCITORE SOGNANDO... BALLANDO CON LE STELLE E CLASSIFICA PUNTATA 16 MAGGIO 2025/ Vanessa e Yuri primeggiano!

Aly Z e Moreno Porcu chiamano a raccolta i fan per risollevarsi a Sognando Ballando con le Stelle

Aly Z e Moreno Porcu potrebbero rimescolare le carte in tavola in vista della nuova puntata di Sognando Ballando con le Stelle. In questi giorni la coppia ha lavorato duramente in sala prove e la sensazione è che questa sera vedremo qualcosa di decisamente diverso rispetto alla prima puntata. Intanto il buon Moreno Porcu ha chiamato i social a raccolta per la puntata di questa sera, chiedendo i voti del pubblico per proseguire il percorso.

La risposta non è tardata ad arrivare da parte dei fan e delle fan, con una marea di messaggi per la coppia. “Sempre con voi, siamo prontissimi!”, “Sicuramente ci saremo con i voti ed il nostro affetto” “Tanti cuoricini da parte mia, dei miei amici e di tutti quelli che riesco a coinvolgere”, alcuni dei numerosi commenti postati nel profilo di Moreno.

Sognando Ballando con le Stelle: puntata 16 maggio 2025/ Diretta e eliminato: Chiquito salvo, Eleonora fuori