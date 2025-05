Aly Z e la testimonianza choc: “Carriera? Mi dissero che avrei finito di ballare per i miei figli”

Aly Z si appresta a scendere in pista per la finale di Sognando Ballando con le Stelle e, prima di esibirsi, racconta alcuni aneddoti dolorosi che l’hanno segnata in carriera. “Quando ho avuto i miei figli mi avevano detto che ero finita. Ma io sono ancora più brava e forte di prima perché ho la famiglia, che è il mio valore aggiunto, la mia base più solida”, dice agguerrita la ballerina e aspirante maestra di Ballando con le Stelle.

Il suo racconto non lascia indifferente Alberto Matano, che le dà atto di aver intrapreso un grande percorso, con determinazione e tenacia. “Mi ha colpito molto la tua testimonianza, perché conciliare famiglia e lavoro è ancora incredibilmente difficile per una mamma. Tu ci sei riuscita e sei un segnale per le altre donne”, dice l’opinionista.

Aly Z incantevole con Tommaso Marini a Sognando Ballando con le Stelle

La performance in finale con Tommaso Marini è più che convincente. “Abbiamo trovato cose in comune, abbiamo fatto scelte rischiose e siamo andati avanti con le critiche di tutti”, ha detto lo sportivo in merito all’alchimia instauratosi con la sua insegnante di ballo per questa puntata.

“Le altre volte non ti ho vista ma oggi invece ti ho vista”, commenta Guillermo Mariotto. Insomma, Aly Z ce l’ha messa davvero tutta e ha lasciato il segno anche in questa finale. Sia per il suo racconto di rivalsa, sia per la performance artistica. Eccezionale.

