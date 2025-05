Aly Z piange ripensando ai momenti difficili vissuti con la madre: storia di un rapporto doloroso

Aly Z continua a provare dolore e rabbia, se ripensa al rapporto altalenante con la madre. Un rapporto conflittuale, almeno fino alla malattia che mamma le tenne nascosta praticamente fino alla sua morte. Già nelle scorse puntate Aly Z aveva condiviso con il pubblico di Sognando Ballando con le Stelle 2025 alcune ferite del suo legame con mamma. Quando da piccola la spronava a dare di più, non usava parole tenere e accomodanti nei suoi confronti, provocando in lei un senso di profonda inadeguatezza e ansia.

Oggi Aly Z confida alle telecamere di Raiuno un altro dettaglio del suo rapporto con la madre, la quale temeva che non potesse occuparsi adeguatamente del figlio quando era rimasta incinta. Una mancanza di fiducia che ha ferito moltissimo la ballerina, oggi in pista più determinata che mai nonostante tutto il dolore represso.

Aly Z, la rabbia in pista da ballo ripensando al rapporto conflittuale con mamma: commozione a Ballando

“Tutta quella rabbia l’hai trasformata in ballo, sei stata bravissima… ma molto concorrente, non ancora pronta per diventare maestra”, commenta Canino dopo averla vista all’opera. Insomma, il dolore di Aly Z è tangibile e lei non ha timore nel mostrarsi per come è davvero.

La settimana scorsa, durante la seconda puntata, aveva detto: “Mamma era una persona particolare, mi faceva sentire sbagliata ma lo faceva per spronarmi, per avere di più, magari quello che lei non ha avuto. E’ morta per una malattia che mi ha tenuto nascosto”, il rammarico della ballerina.

