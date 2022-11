Alyssa Milano contro Elon Musk/ Litigio su Twitter: “ho venduto la mia Tesla”

Surreale scambio di battute su Twitter, che ha visto l’attrice Alyssa Milano scagliarsi polemicamente contro Elon Musk, nuovo padrone di casa della piattaforma social. “Ho restituito la mia Tesla e ho comprato una Volkswagen. La adoro – ha twittato la star di Streghe – Non capisco come gli inserzionisti possano acquistare spazio su Twitter. I prodotti delle società quotate in Borsa che vengono spinti dall’odio e dall’affermazione della supremazia bianca non sembrano essere un modello di business vincente”.

La risposta degli utenti, prima ancora che quella di Elon Musk, non si è fatta attendere. Migliaia di persone hanno replicato al tweet di Alyssa Milano ricordandole che la Volkswagen fu fondata nel 1937 da Adolf Hitler nel contesto del regime nazista. Qualcuno ha postato lo screen della storia della nascita della casa automobilistica tedesca, mentre in molti si sono uniti alla discussione postando meme che raffigurano la stessa Alyssa Milano preferire Hilter a Elon Musk. Tra le migliaia di risposte e retweet si conta anche la replica degli Hodgetwins, gemelli cabarettisti di stampo conservatore che le hanno scritto ricordandole che “Volkswagen è stata letteralmente fondata dai nazisti e da Hitler”, concludendo la secca risposta con l’emoticon del clown. Poi, l’entrata a gamba tesa di Elon Musk nella discussione.

Alyssa Milano contro Elon Musk: la sorprendete replica del nuovo proprietario di Twitter

L’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ha provocato un vero e proprio uragano nella piattaforma social, allarmando molti brand e anche personalità dello spettacolo. Tra chi si è scagliato contro Musk c’è anche Alyssa Milano, attrice e star i Streghe, che però ha scelto un argomento assai infelice per polemizzare contro il padrone di casa. Alyssa Milano ha annunciato di essersi sbarazzata della sua Tesla per acquistare una Volkswagen, ignorando però che la storia di questa casa automobilistica affonda le sue radici direttamente nel regime nazista.

Elon Musk è stato tra le ultime persone a intervenire nella discussione, “sigillandola” con la faccina che ride e il segno “100”, rispondendo tanto ad Alyssa Milano quanto al duo comico degli Hodgetwins, che ha fatto notare all’attrice la sua palese gaffe su Twitter. Nessuna polemica quindi da parte del “transumanista” Elon Musk, soltanto una sana risata per sigillare la surreale discussione che ha animato migliaia di profili Twitter e che ha toccato gli argomenti più disparati, dai sussidi governativi a Tesla fino ai test delle emissioni falsati dalla stessa Volkswagen.











