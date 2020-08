Alyssa Milano: “Il Covid fa perdere i capelli”/ “Ho perso 4 kg in due settimane…”

Alyssa Milano, amatissima attrice americana, famosa per aver interpretato per anni la dolce Phoebe nella serie tv “Streghe”, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, mostra le conseguenze del Covid 19 sui suoi capelli. L’attrice ha raccontato di essere stata contagiata dal coronavirus a causa del quale ha perso una quantità importante di capelli. “Ecco cosa fa il Covid-19 ai tuoi capelli. Prendete questa malattia seriamente per favore!!”, ha raccontato l’attrice che, mostrandosi totalmente al naturale, ha voluto lanciare un messaggio importante a tutte le persone che, ancora oggi, continuano a sottovalutare la gravità del Covid 19. In accapatoio, con i capelli bagnati, Alyssa Milano pettina i lunghi capelli indeboliti dal coronavirus e mostrando, poi, tutti quelli persi esortando così tutti i suoi followers a prendere seriamente la malattia.

ALYSSA MILANO: “HO PERSO 4 KG IN DUE SETTIMANE”

Alyssa Milano lancia un appello attraverso i social per sensibilizzare i propri followers a rispettare le regole per evitare il contagio da coronavirus. “Questa sono io il 2 aprile dopo essere stata male per due settimane. Non mi ero mai sentita così male. Dolore ovunque. Perdita di olfatto. Sentivo come se un grosso elefante si fosse seduto sul mio petto. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a mangiare. Ho perso 4 kg in due settimane. Mi sentivo confusa. Avevo una febbre lieve. E un mal di testa orribile. Praticamente avevo ogni sintomo del Covid. Alla fine di marzo ho fatto due test ed entrambi sono risultati negativi. Quando ho iniziato a sentirmi un po’ meglio ho fatto il test degli anticorpi. Positivo”, ha raccontato l’attrice. Il video pubblicato su Instagram dalla protagonista di Streghe è diventato virale collezionando più di un milione e duecento mila visualizzazioni e che arriva dopo la prima rivelazione dell’attrice che, su Instagram, negli scorsi giorni, si era lasciata andare ad un amaro sfogo.





