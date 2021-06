Alyssa Montesi, figlia Anna Falchi/ Com’è diventata e quanti anni ha oggi?

Anche se ormai lontana dal mondo della televisione italiana, Anna Falchi è sempre una delle più amate dal pubblico e anche sui social e lo stesso sembra stia succedendo con sua figlia, nata ormai 11 anni fa. Lei si chiama Alyssa Montesi ed è nata dal rapporto di Anna Falchi con l’imprenditore romagnolo Denny Montesi. Quest’ultimo è arrivato nella vita della bella attrice e conduttrice dopo la fine del suo matrimonio con Stefano Ricucci, ma solo nel 2010 nacque la sua unica figlia Alyssa. La bambina di Anna Falchi e Denny Montesi è splendida e molti hanno notato già la somiglianza proprio con la madre. Lei appare con i capelli biondi e gli occhi chiari ma chi conosce la storia di Anna Falchi sa bene che anche lei è figlia di genitori “separati” visto che la storia tra i genitori è finita.

Alyssa Montesi, figlia Anna Falchi, chi è e quanti anni ha?

Anna Falchi ha deciso di mantenere rapporti cordiali con il suo ex per il bene della loro Alyssa Montesi e lei stessa ha raccontato: “Ho cercato fino alla fine di salvare il rapporto. I figli o uniscono per sempre, o allontanano. A volte sono il coronamento di un sogno o la disfatta di una relazione”. Le foto che le ritraggono insieme non sono tante ma la stessa Falchi ogni tanto si lascia andare ad una dolce dedica. Nelle scorse settimane, pubblicando la loro foto di spalle, ha scritto: “Felice di essere mamma della mia meravigliosa creatura Alyssa! Auguri a tutte le mamme!!!!”.

