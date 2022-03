Alzheimer, malattia Lucia Lagrasta/ Lino Banfi: “Quando posso la faccio ridere”

Lucia Lagrasta, malata di Alzheimer

Lucia Lagrasta è la moglie di Lino Banfi. Insieme da più di 60 anni – le nozze sono state celebrate nel 1962 dopo 10 anni di fidanzamento – l’attore e la moglie hanno affrontato insieme molte difficoltà, dagli stenti dei primi anni in cui Banfi cercava di sfondare come attore lontano da casa, al sopraggiungere della malattia di Lucia: l’Alzheimer, che ogni giorno la allontana un po’ di più dalla sua vita. “A volte mi chiede come farò quando lei non riuscirà più a riconoscermi… io, per tranquillizzarla, le dico che è semplice: ci ripresenteremo un’altra volta”, ha racconto qualche anno fa l’attore a Domenica In su Rai 1. “La seguono i medici migliori. Voglio arginare la malattia. Le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere”, aveva confessato a Vanity Fair.

Lino Banfi e Lucia Lagrasta, 60 anni di matrimonio/ "Vorremmo morire insieme"

Lino Banfi: il dolore per la malattia della moglie

Lino Banfi, sempre al fianco della moglie Lucia, non ha mai nascosto l’amarezza di non potersi godere la vecchiaia insieme: “Non riesco ad accettare che mia moglie non stia bene e in un momento in cui mi sarei solo voluto godere la vita accanto a lei. Mai un viaggio all’estero o una crociera. Adesso che potremmo non ci muoviamo per via della sua malattia, l’Alzheimer. Sono sempre stato a casa, accanto alla mia famiglia”, ha ammesso nel salotto di Domenica In. Prima del sopraggiungere della malattia, Lino e Lucia hanno goduto di ogni istante insieme: “Fino a qualche anno fa io e Lucia appena potevamo ce ne andavamo in una casetta che ho preso a Cannes. Il Capodanno, i fuochi d’artificio, eravamo felicissimi. Ora…”, ha detto Banfi al Corriere della Sera. Oggi, la malattia li allontana, ma loro si amano come il primo giorno e sperano di morire insieme: “Sarebbe un miracolo scherzoso”, ha detto qualche mese a fa a Verissimo.

LEGGI ANCHE:

Papa Francesco chiama Lino Banfi/ Incontro e battute: "Mi ha detto che ho missione…"Lino Banfi: "Mia moglie Lucia chiede di morire insieme"/ "Dirò al Santo Padre se ci fa morire insieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA