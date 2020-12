Alzheimer, malattia Lucia Lagrasta/ Lino Banfi: “Si dimentica di me ma..”

Lucia Lagrasta, moglie di Lino Banfi, è affetta dal morbo di Alzheimer. L’attore pugliese e la moglie sono sposati dal 1962 e insieme stanno affrontando la malattia: “Mi vuole bene. Non sta benissimo e quindi sente di più il bisogno di stare vicino. Ho rinunciato a un film da protagonista in Germania, pagatissimo, per stare vicino a mia moglie”, ha raccontato Banfi a Verissimo un anno fa. E ha aggiunto. “La mia tenacia è forte, sto parlando con tanti professori, sto cercando di arginarla la cosa, non di bloccarla, per fortuna va bene, è serena”. Tra i sintomi del morbo di Alzheimer c’è la perdita di memoria a breve e lungo termine: “Queste sono strane malattie, ogni tanto mi dice ‘Se io non ti riconosco più un giorno?’ e io rispondo ‘Beh, ci ripresentiamo un’altra volta”…”, ha detto l’attore.

Alzheimer: la malattia di Lucia Lagrasta, moglie di Lino Banfi

Durante il primo lockdown, Lino Banfi è stato ospite di Domenica In. In collegamento, l’attore ha parlato con Mara Venier delle paure del momento e di come la moglie, affetta da Alzheimer, stesse vivendo la situazione: “Lucia fa un po’ più di confusione, mi dice ‘oddio dobbiamo morire tutti?’…”. Come sempre l’attore, al fianco della moglie, ha cercato di sdrammatizzare per tranquillizzarla: “Io voglio talmente bene a questa donna… che le ho detto ‘Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi’…”. Dopo 58 anni di matrimonio Lino è ancora innamoratissimo della sua Lucia che ha conosciuto quando lei aveva solo 13 anni. Banfi si è accorto della malattia della moglie quando lei ha iniziato a rivolgergli le stesse domande: “Prima non sapevo come dovevo rapportarmi. Le rispondevo spazientito. Ma ora ho capito”, ha spiegato tempo fa al Messaggero.



