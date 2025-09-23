Alzheimer, la grande rivoluzione annunciata dagli scienziati: "Possiamo rallentare la malattia". Due nuovi farmaci e biomarcatori, ma non mancano polemiche

Per la prima volta nella storia, un gruppo di scienziati è riuscito a rallentare l’Alzheimer. La battaglia scientifica contro questa malattia è entrata in una nuova era grazie ad alcuni nuovi farmaci e la scoperta di biomarcatori che aprono la strada alla prevenzione. Infatti, El Pais parla di una “grande rivoluzione” diagnostica e al tempo stesso farmacologica.

Lunedì una commissione di esperti ha pubblicato una serie di articoli su The Lancet in cui si illustrano i progressi compiuti, affrontando anche la controversia dei nuovi trattamenti, che sono sì in grado di alterare il decorso della malattia, ma d’altra parte sono costosi, hanno diversi effetti collaterali e vengono messi in discussione per la loro modesta efficacia.

Innegabilmente, per la ricerca sull’Alzheimer si parla di un “cambio di paradigma“. Juan Fortea, a capo del gruppo di Neurobiologia delle Demenze dell’Istituto di Ricerca Sant Pau e co-autore di uno degli articoli sopracitati, ha ammesso che non si sta curando questa malattia, “ma è la prima volta nella storia dell’umanità che si riesce a rallentarne il decorso“.

ALZHEIMER, DUE NUOVI FARMACI CONTRO LA MALATTIA

Il merito va a una nuova generazione di farmaci che eliminano una proteina, la beta-amiloide, che si accumula nel cervello. Ma gli scienziati stanno studiando anche il potenziale del semaglutide, che ha già rivoluzionato la cura dell’obesità. I farmaci che hanno riacceso le speranze di riuscire a contrastare l’Alzheimer sono due: lecanemab e donanemab. Gli studi hanno mostrato che il primo ha ridotto del 27% la progressione della malattia e il secondo del 35%. Entrambi sono finiti al centro di polemiche tra gli scienziati per i possibili effetti collaterali (che però vengono ritenuti gestibili) e per i dubbi sul beneficio clinico.

Ridurre del 27% la progressione della malattia potrebbe non avere un grande impatto nella vita quotidiana di un malato secondo gli scettici, mentre Fortea parla di “un guadagno di sei mesi” per il paziente, mantenendo più autonomia e una migliore qualità della vita dal rallentamento della malattia.

Inoltre, c’è la questione del prezzo, visto che si parla di 24mila euro per paziente, in base alle prime stime. Inoltre, sarebbero destinati a pazienti specifici e in condizioni particolari. In base alle stime degli esperti, solo il 5% delle persone affette da Alzheimer potrebbe beneficiarne. Nel mirino poi sono finiti alcuni autori degli articoli su The Lancet, perché con conflitti di interesse per i loro rapporti con le aziende farmaceutiche che producono questi medicinali. Non secondaria neppure la sfida per i sistemi sanitari, visto che la terapia è endovenosa, si somministra in day hospital e richiede risonanze magnetiche di controllo per monitorare l’eventuale insorgenza di emorragie.

“Una cosa è visitare i pazienti in ambulatorio come si faceva prima, una volta ogni sei mesi o ogni anno; un’altra cosa è il trattamento con lecanemab, che comporta infusioni ogni 15 giorni in day hospital, più quattro risonanze magnetiche all’anno con moltissime visite… Un paziente passa da una o due visite all’anno relativamente brevi a 24, 30 o 35 visite. Immaginate cosa comporta in termini di carico assistenziale. Il sistema avrà difficoltà ad adattarsi, ma il fatto che si tratti di una minoranza di pazienti all’inizio consentirà al sistema di adeguarsi“, ha dichiarato Fortea a El Pais.

ALZHEIMER, I PROGRESSI DELLA DIAGNOSTICA

Questa grande rivoluzione si accompagna anche a una diagnostica, perché sono stati sviluppati biomarcatori che identificano tracce biologiche della malattia sempre più precocemente. Gli esperti prevedono anche un impulso nel campo della prevenzione: uno studio ha individuato 14 fattori di rischio (tra cui tabacco, ipertensione, sedentarietà o inquinamento) da evitare per scongiurare quasi la metà dei casi di demenza. “Ha dimostrato che un intervento sullo stile di vita ha un impatto sul declino cognitivo nelle persone a maggior rischio di sviluppare l’Alzheimer“, ha dichiarato Eider Arenaza-Urquijo, ricercatrice dell’ISGlobal e firmataria di uno degli articoli della serie di The Lancet.