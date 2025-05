L’eterna lotta degli esseri umani – ed in particolare della comunità scientifica e medica mondiale – contro l’Alzheimer potrebbe essere prossima ad un’importante svolta grazie al cosiddetto vaccino messo a punto da un team di ricercatori dell’Università del New Mexico assieme ad alcuni colleghi del California National Primate Research Center che ne hanno validato i primissimi risultati sui modelli murini trasponendoli ai primati non umani: il tema è importante perché se i risultati fossero confermati il futuro della lotta contro l’Alzheimer sarebbe in discesa; ma per ora è bene precisare che certezze – purtroppo – non ce ne sono e potrebbero volerci ancora anni prima di vederlo in commercio.

Partendo dal principio, è bene ricordare che questo vaccino contro l’Alzheimer è il primo a prendere di mira le proteine tau al posto di quelle beta-amiloidi: le prime – scarsamente considerate dagli attuali studi sulla malattia – sono quelle maggiormente responsabili del declino cognitivo dato che si legano ad una molecola di fosforo diventando tossiche per i neuroni; mente le seconde – maggiormente attenzionate, ma con pochissimi successi degni di nota – sono responsabili della formazione delle famose placche amiloidi (normalmente degradate dal precursore APP) che danneggiano il normale funzionamento del cervello.

Come funziona il vaccino contro l’Alzheimer: il via libera alla commercializzazione atteso per i prossimi 5 anni

Tornando a noi, il vaccino del New Mexico contro l’Alzheimer è – appunto – il primo a prendere di mira le proteine tau: si tratta di un composto che parte dal una particella Virus-Like inoculata nel corpo del paziente affetto dalla malattia neurodegenerativa (dunque, non si tratta di un vaccino preventivo) che ‘insegna’ al sistema immunitario a colpire ed eliminare le proteine tau nel momento in cui si legano con il fosforo; il tutto senza inoculare materiale genetico (come, invece, avviene per i vaccini ad mRna) e senza – questo un aspetto del tutto teorico – controindicazioni.

Il vaccino contro l’Alzheimer fino ad oggi è stato sperimentato su modelli murini affetti dalla malattia che hanno mostrato risultati incoraggianti stimolando la risposta immunitaria e migliorando le funzioni cognitive dei pazienti: i risultati poi sono stati replicati – con i medesimi successi – anche sui primati non umani che hanno un sistema immunitario molto più simile al nostro rispetto ai topi; mentre in un secondo momento si è testata anche l’efficacia teorica sull’uomo grazie ad alcuni campioni di sangue umano e ai cervelli dei pazienti affetti da Alzheimer deceduti.

L’ultimo – e in un certo senso primo – passo è quello che prevede l’avvio della sperimentazione umana sul vaccino contro l’Alzheimer: i ricercatori del New Mexico sono pronti a partire, ma prima è necessario trovare circa 2 milioni di dollari per avviare la Fase 1 dei trial clinici (con trattative già avviate e che sembrano essere ad un buon punto); mentre complessivamente l’ipotesi è che l’approvazione da parte della Food and Drug Administration alla vendita del composto potrebbe arrivare entro i prossimi 5 anni se tutto procedesse nel migliore dei casi.