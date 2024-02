Amadeus a Domenica In: “A Sanremo 2024 succederà una cosa mai accaduta”/ “Fiorello? Molte cose in comune”

Festival di Sanremo 2024, Amadeus: “Ecco cosa succederà nelle cinque serate”

La puntata di oggi di Domenica In, 4 febbraio 2024, si è aperta con una lunga chiacchierata di Mara Venier con Amadeus a poche ore dal debutto del Festival di Sanremo 2024. Il conduttore innanzitutto ha rivelato il suo stato d’animo dicendosi felice ed entusiasta, aggiungendo che sarà una grande festa all’insegna dell’amicizia. E a proposito d’amicizia non poteva mancare l’irruzione di Fiorello durante il collegamento con Fabrizio Biggio nei panni di Batman e Wonder Trans. Subito dopo, però, Amadeus ha voluto fornire delle anticipazioni sulla kermesse canora.

A Domenica In Amadeus ha spiegato le novità del Festival di Sanremo 2024 e che cosa succederà in tutte le cinque serate: “Quest’anno, per la prima volta nei miei Festival, tutte le canzoni in gara verranno ascoltate nella prima serata ed è importante perché partiranno tutti alla pari e vi garantiscono che saranno 30 canzoni una più bella dell’altra. Non vedo l’ora che sia martedì per farvele ascoltare. Mercoledì invece canteranno 15 cantanti e verranno presentati dagli altri 15 e la mattina ci sarà una sorteggio in sala stampa. Venerdì la serata delle Cover sarà incredibile abbiamo fatto un calcolo che saliranno sul palco più di 70 artisti ed è una cosa unica. Posso dire che ci sarà tuttà la musica italiana che farà impazzire giovani e non giovani.”

Amadeus e l’amicizia con Fiorello: “Ci sono conosciamo da 37 anni”

Durante la chiacchierata con Mara Venier Amadeus ha elogiato la moglie Giovanna Civitillo, compagna di vita e leale consigliera sempre pronta a dargli validi consigli sul Festival di Sanremo 2024 e non solo. Ha ringraziato anche il figlio Josè, è merito suo, infatti se ha conosciuto ed invitato sul palco dell’Ariston molti cantanti come Lazza ed altri. Infine non poteva mancare anche un ringraziamento all’amico fraterno Fiorello.

Amadeus sull’amicizia con Fiorello ha confessato: “Amicizia vera da 37 anni, abbiamo molte cose in comune. Io dico sempre che non avrei potuto fare i miei quattro Sanremo senza di lui.” Ed a proposito di Sanremo, infine, ci sono aspettative altissime sulla kermesse ma il conduttore ha confessato di vivere tutto con leggerezza senza ansia da prestazione: “Successo dei miei festival? Inaspettato. Non me lo sarei mai aspettato, ho affrontato il primo festival con l’incoscienza e la consapevolezza che non ci sarebbe stato un secondo ma questo mio atteggiamento mi ha permesso di fare il mio primo Festival come piaceva a me, con libertà e spensieratezza.”

