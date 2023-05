Amadeus a Viva Rai 2: smentite le voci su Sanremo 2024/ “Resto volentieri in Rai!”

Amadeus conferma il suo futuro in Rai: “Siamo già al lavoro per Sanremo 2024!”

L’alta stagione è alle porte ma per la futura programmazione televisiva è già tempo di valutazioni e analisi importanti. Il “ciclone” che si è abbattuto di recente sulla Rai, con addii altisonanti e rivoluzioni nel palinsesto, ha chiaramente messo in discussione anche quei format che da diverso tempo vengono considerati intoccabili. Tra questi, la lente di ingrandimento è finita anche sul prossimo Festival di Sanremo.

L’edizione 2024 della kermesse dovrebbe essere condotta nuovamente da Amadeus; gli scossoni in casa Rai hanno però alimentato le incertezze e chiaramente anche il Festival di Sanremo 2024 ne potrebbe subire gli influssi. Il conduttore, soprattutto negli ultimi giorni, è stato messo in discussione dalle indiscrezioni che di consueto animano il web, ma grazie al suo recente intervento a Viva Rai 2 da Fiorello i rumor possono finalmente placarsi. Amadeus infatti, proprio al suo amico e collega ha confessato in diretta di essere certo della sua presenza al timone del Festival di Sanremo 2024.

“Non ci sono agenti segreti che controllano; si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato Roberto Sergio“. Ha esordito così Amadeus a Viva Rai2 – come riportato da Adnkronos – incalzato da Fiorello sulla futura conduzione del Festival di Sanremo 2024. Lo showman ha continuato in maniera ironica ad insinuare possibili ribaltoni, chiaramente al fine di ottenere una risposta ancor più esaustiva dal collega. “Nessuno ti ha epurato? Smentisci le voci che qualcuno controllerebbe le tue scelte musicali?”

Incalzato da Fiorello a Viva Rai2, Amadeus ha dunque avuto modo di smentire in maniera categorica la sua possibile sostituzione in vista del Festival di Sanremo 2024. “No, nessuno mi ha epurato. Rimango volentieri in Rai!” – ha spiegato il conduttore – ed è dunque chiaro che se non avesse la certezza del suo ruolo al timone della kermesse avrebbe evitato di esporsi in prima persona. Al di là delle critiche sulla passata edizione e delle recenti indiscrezioni sul futuro della Rai, il posto di Amadeus per la prossima edizione di Sanremo sembra essere ben saldo.











