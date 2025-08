Nessun addio di Amadeus al Nove che, in vacanza in Sardegna con la moglie Giovanna Civitillo e il figlio Josè, si gode il rialzo degli ascolti.

A distanza di un anno dal suo passaggio a Discovery, Amadeus comincia a vedere i risultati di dodici mesi di intenso lavoro. Diversi i programmi affidati al suo talento che, però, non sono sempre portato a casa gli ascolti sperati. Da La Corrida, titolo storico della tv italiana fino a Chissà chi è, tutti i programmi hanno visto un Amadeus impegnato totalmente e, nella prossima stagione televisiva, probabilmente, torneranno in onda sperando di poter avere più ascolti trainati dal successo che, in questa calda estate, sta avendo The Cage.

Il nuovo game show in cui Amadeus ha al suo fianco Giulia Salemi sta convincendo tutti e, oltre ad andare in onda per tutto agosto, continuerà a fare compagnia ai telespettatori anche in autunno. Nonostante le voci che parlavano di una crisi di Amadeus sul Nove, i risultati stanno arrivando grazie al lavoro e all’ottimismo che Amadeus non ha mai perso anche grazie alla sua famiglia.

Amadeus e le vacanze in famiglia in Sardegna

In attesa di tornare a Milano e ricominciare a lavorare a nuovi progetti che animeranno il Nove nella prossima stagione televisiva, Amadeus si gode le vacanze in famiglia come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 6 agosto 2025. Sorridente e sereno, Amadeus trascorre le sue giornate con l’inseparabile moglie Giovanna Civitillo e il figlio Josè che si sta allenando con l’Udinese e che ha trovato un po’ di tempo per andare a trovare i genitori.

Proprio la famiglia è sempre stata la forza di Amadeus anche nei momenti più difficili. La moglie e i figli sono stati il supporto del conduttore che non ha mai perso la strada riuscendo a recuperarla anche quando sono arrivati i momenti più difficili sul lavoro.

