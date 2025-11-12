Nessun flop per Amadeus che andrà in onda con The Cage ancora per diversi mesi: al suo fianco ci sarà sempre Giulia Salemi.

Il futuro di Amadeus sarà ancora sul canale Nove dove il conduttore è approdato dopo la scelta di lasciare la Rai. Dopo i primi show, Amadeus si è cimentato nella conduzione di un game show dal titolo “The Cage” che ha conquistato il pubblico sin dalle prime puntate. Al suo fianco c’è Giulia Salemi e il clima allegro e leggero piace molto ai telespettatori. Nonostante gli ascolti non siano quelli che i vertici si aspettavano, il canale Nove ha deciso di allungare la messa in onda del game show.

The Cage, inizialmente, avrebbe dovuto fare compagnia ai telespettatori del canale Nove fino a novembre ma a quanto pare non sarà affatto così perché i vertici hanno deciso di allungare la messa in onda.

Amadeus e Giulia Salemi confermati a The Cage: ecco per quanto tempo si allunga

Come fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 12 novembre 2025, The Cage non andrà in onda fino a novembre ma fino a maggio. La trasmissione, nonostante ascolti tiepidi, sta ottenendo numero positivi sul fronte pubblicitario ed è per questo motivo che si allungherà di ben 110 puntate andando in onda ancora per sei mesi.

Un riconoscimento importante per Amadeus che è ancora tornato in onda con la nuova edizione de La Corrida e per la stessa Giulia Salemi sempre più in vista e attualmente alle prese con il ruolo di inviata della nuova edizione di Pechino Express accanto Guido Meda e Lillo.