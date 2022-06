Amadeus annuncia Arena ’60, ’70, ’80 e.. ’90/ “Ospiti Gianluca Grignani, Aqua e…”

Amadeus anticipa il nuovo live dall’Arena di Verona: gli spoiler dell’Arena ’60 ’70 ’80 ’90

Sale l’attesa nei telespettatori di Rai Uno rispetto alla messa in onda di due preannunciati eventi musicali condotti da Amadeus, trattasi di Sanremo 2023 e ancor prima Arena ’60, ’70, ’80 e.. ’90, che si terrà all’Arena di Verona il 12, 13 e 14 settembre. In occasione della conferenza stampa tenutasi per la presentazione dello spettacolo previsto all’Arena di Verona, Amadeus ha anche rilasciato delle dichiarazioni esclusive sul suo ” Sanremo ter” in arrivo, ammettendo di custodire nel cassetto il sogno di ingaggiare Mina come special-guest al Festival. Tra una domanda e l’altra, il conduttore Rai ha infatti anticipato quello che sarà l’evento Arena ’60, ’70, ’80 e.. ’90, che si pone come obiettivo quello di ripercorrere 40 anni di storia della musica italiana e internazionale e che sarà trasmesso su Rai 1 il 17 e 24 settembre e l’1 ottobre.

Sul palco dell’evento, presenzieranno i principali artisti musicali delle decadi di storia ripercorse nel format tv e le 3 serate speciali hanno nel complesso venduto oltre 17mila biglietti, a oltre 100 giorni dal via al format condotto da Amadeus in casa Rai. Ma qual è la svolta dell’evento live dall’Arena? Così come Sanremo 2023, lo speciale live Arena ’60 ’70 ’80 ’90 ingloba anche la decade troppo spesso sottovalutata dal punto di vista musicale e in senso lato dal punto di vista delle arti in genere, quella rappresentata dal pop allo stato puro e gli artisti che hanno rivoluzionato l’educazione fisica del pop per sempre, tra cui Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Backstreet Boys. Parliamo dei fantastici anni ’90.

“Abbiamo aggiunto gli anni ’90 perché sono iconici come i tre decenni precedenti e accadrà anche nel corso della serata delle cover di Sanremo 2023″, fa sapere inoltre Amadeus, in via del tutto anticipata. Gli artisti e le canzoni protagonisti del live all’Arena di Verona? Sono previsti almeno 50 artisti, in particolare tra gli altri: “Sul palco dell’Arena di Verona anche due signore della musica italiana, che rappresentano gli Anni 60 e 70: Ornella Vanoni con “L’appuntamento”, “Una ragione di più” e altri suoi successi e Rita Pavone con “Il ballo del mattone”, “Cuore”, “Il geghegè” e altre hit”. E ancora: “Gloria Gaynor con “I Will Survive”, Holly Johnson (Frankie Goes To Hollywood) con “Relax” e “The Power Of Love”, Bonnie Tyler con “Total Eclipse of The Heart”, Paul Young con “Love of the Common People” e Richard Sanderson con “Reality”. Per la quota anni ’90, non mancheranno quindi: “Gli Aqua con “Barbie Girl”, Gianluca Grignani con “Destinazione paradiso” e Snap! con “The Power”, nel cast del set rappresentativo degli Anni ’90″.

