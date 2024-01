Amadeus approda a Mediaset?/ “Pier Silvio Berlusconi lo vuole su Canale 5 a settembre”, lo scoop

Amadeus su Canale 5 a settembre? L’indiscrezione

Amadeus potrebbe approdare a Mediaset, o almeno sono questi gli ultimi rumor provenienti dal web. Il portale Dagospia ha lanciato lo scoop, secondo cui al direttore artistico di Sanremo sarebbe stata fatta un’offerta molto generosa da Pier Silvio Berlusconi.

L’amministratore delegato, secondo le indiscrezione, vorrebbe il conduttore a Canale 5 per settembre e gli avrebbe fatto una proposta economica ingente proprio per convincerlo. Nonostante tutto, è difficile pensare che il presentatore possa lasciare la Rai considerando il ruolo ormai di punta che ricopre nella rete pubblica. Tra le altre cose, il direttore artistico ha molta libertà all’interno dell’emittente e sarà difficile perda tutto questo per passare a Mediaset.

Amadeus, nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, il conduttore ha raccontato i primi passi nel Festival di Sanremo: “Quando mi hanno chiamato per Sanremo ero felice, ma poi mi sono chiesto: come si organizza il Festival? Sono andato a pranzo con Pippo Baudo e lui mi ha dato consigli preziosi: ‘Devi occuparti di tutto, perché se le cose vanno bene è giusto condividerle, ma se vanno male sarà colpa tua. Le canzoni le devi sentire solo tu, le devi conoscere a memoria. Devi incontrare gli artisti, anche invitare qualcuno se vuoi. Non temere le polemiche, fanno parte di Sanremo”.

E ancora: “Agli inizi, un giornalista mi aveva definito ‘il presentatore della porta accanto’. Per me è un complimento bellissimo. Se giocassi a calcio sarei il centrocampista, quello che passa la palla ai campioni. Quando ho iniziato con Sanremo, mi hanno consigliato di lasciare i Soliti ignoti per non essere sovraesposto”.











