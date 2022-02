Amadeus bacia Stefano Coletta a Sanremo 2022/ Fiorello: “Altrimenti ascolti bassi!”

Amadeus bacia Stefano Coletta al Festival di Sanremo 2022. Succede anche questo nella prima serata della kermesse canora in landa matuziana, “battezzata” (in tutti i sensi) da Achille Lauro con un’esibizione che ha suscitato grandi polemiche. La “colpa” di questo scambio d’affetto tra il conduttore e il direttore di Rai 1 è da imputare totalmente a Fiorello, che, nel corso del suo sketch comico, ha preteso che “Ama” baciasse il vertice della rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini. Una sorta di fioretto, insomma, in nome di un ascolto da capogiro.

Fiorello a Sanremo "Amadeus, ci rivediamo al funerale!"/ "Chi se ne va per primo..."

AMADEUS BACIA STEFANO COLETTA A SANREMO 2022. FIORELLO: “SE NON LO FAI, VA MALISSIMO…”

Pertanto, Ciuri, rivolgendosi ad Amadeus, gli ha detto: “Devi baciare il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, però c’è il Covid. Se non lo fai è la fine, débâcle, débâcle totale. Porta bene, sennò l’anatema… Vi do mascherine fatte apposta (con sopra presente un paio di finte labbra, ndr). Sennò va malissimo… Vi devono vedere tutti. Io direi che il bacio deve durare, affinché la sfiga compaia, 10 secondi. Vi faccio un po’ di tutorial (e mostra la foto del Times Square kiss, ndr)“. Dopodiché, arriva il bacio, con Fiorello che urla: “Un gesto di pace per un ascolto potente!”.

LEGGI ANCHE:

Amadeus, Sanremo 2022/ Prima serata: "Sarà ricordato come un Festival attuale"Sanremo 2022, palco esterno galleggiante/ "Una location illuminata tutta notte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA