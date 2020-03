Amadeus blocca I Soliti Ignoti per Coronavirus/ “Ho paura, temo per mia figlia Alice”

Anche Amadeus ha paura del Coronavirus. Il conduttore teme per se stesso ma soprattutto per sua moglie Giovanna Civitillo e per i suoi figli. Lo ammette senza filtri in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, dove ha annunciato la decisione di bloccare le registrazioni de I Soliti Ignoti. In una situazione simile “non c’è la necessità di andare avanti a tutti i costi” ha fatto sapere il conduttore, per poi ammettere i suoi timori. “Ho paura, non mi vergogno a dirlo. – ha esordito – Tant’è che ho dovuto bloccare le registrazioni de I Soliti Ignoti.” Amadeus inoltre aggiunge: “Ritengo che la semplice autocertificazione non sia sufficiente per garantire la tranquillità di tutto lo studio, delle tante persone che ci lavorano, me compreso.” Da qui la drastica decisione di bloccare tutto.

Coronavirus, Amadeus preoccupato per la figlia Alice

Ma Amadeus non nega la grande preoccupazione per la figlia Alice in Spagna. Si tratta della primogenita del conduttore, oggi 22enne, nata dalla prima moglie Marisa Di Martino. La ragazza al momento si trova in Spagna, dove i casi di contagio da Coronavirus stanno aumentando giorno dopo giorno. Il conduttore ammette, infatti, che ad allarmarlo ulteriormente è il fatto di non poter essere al suo fianco: “Mia figlia Alice sta in Spagna e mi ha appena chiamato: ‘Papà anche qui stanno chiudendo tutto'”, ha raccontato. Il conduttore è inoltre protagonista della campagna di sensibilizzazione di Rai1 per prevenire il Covid-191. “Mi ha contattato il Ministero della Salute”, fa sapere.



