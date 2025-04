Si scatena la polemica sin da subito durante il terzo serale di Amici 24. Si apre la prima manche e Rudy Zerbi chiama subito il guanto di sfida sulla potenza vocale tra Antonia e Nicolò. Il primo ad esibirsi è l’allievo di Anna Pettinelli, che spettina tutti con una performance potentissima. Antonia punta più sullo stile, tenendo toni meno potenti.

Trigno di Amici 24, vittoria annunciata? Inediti da 3 milioni di ascolti/ Duetto top con Nicolò al Serale

Anna Pettinelli è estasiata dall’esibizione del suo pupillo, del quale sottolinea tutta la bravura e, soprattutto, la crescita anche dal punto di vista del movimento sul palco, ora spigliato e carico. La parola passa però alla giuria, che pur notando le qualità di Nicolò, decide di premiare Antonia.

Scoppia la polemica tra Anna Pettinelli e Amadeus al serale di Amici 24 per Nicolò

Amadeus prima e Cristiano Malgioglio poi votano Antonia, dando il punto alla squadra di Zerbi e Celentano. Pettinelli però non ci sta e lo fa palese in primis ad Amadeus, perorando la causa del suo allievo: “La presenza del volume di Nicolò era un’altra cosa, siete voi i giudici però…” E ha continuato: “Probabilmente non ci capiamo, io ho sentito rimbombare lo studio con la voce di Nicolò…” Amadeus ha quindi replicato, sottolineando come la potenza della voce non sia tutto in un’esibizione: “Dobbiamo valutare anche la libertà di canto. Lui l’ha fatta bene ma lei benissimo!”, ha dichiarato il giurato a favore di Antonia.

Guanto di sfida prof Amici 24 Serale: perché non si esibiscono entrambi?/ Nuova regola della Celentano