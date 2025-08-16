Amadeus, chi è: vita e carriera dell'ex conduttore Rai. Anche la moglie Giovanna Civitillo dice addio al servizio pubblico? Polemica per...

AMADEUS, DALLA RAI AL NOVE: LE PRIME DIFFICOLTA’, POI…

Amadeus, chi è il conduttore e personaggio televisivo che quest’oggi farà parte del cast di “Evviva”, in onda in prima serata su Rai 1 (a partire dalle ore 20.35)? Nel nuovo appuntamento con questo one-man show, condotto dall’eterno Gianni Morandi, che il servizio pubblico ripropone nella sua programmazione estiva, dopo averlo ideato per celebrare i propri 70 anni, si ripercorrerà la storia del piccolo schermo e, in parallelo la storia del Paese, attraverso musica, amarcord e un ricco parterre di ospiti che vedrà il 62enne originario di Ravenna affiancare il cantautore assieme anche a Roberto Vecchioni e Francesca Michielin. E se in un altro pezzo quest’oggi parliamo pure di Giovanna Civitillo, la sua consorte, qui accendiamo i riflettori su Amadeus, la sua vita e la carriera.

Per raccontare la oramai lunga carriera di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, servirebbe una biografia completa, a partire dalle sue prime esperienze radiofoniche da ragazzo e fino ad arrivare all’approdo in televisione a fine Anni Ottanta su Italia 1 con le tv del Biscione: da lì sarà un crescendo per il diretto interessato che, approdato in Rai proprio alla fine del millennio (pur se con una puntatina di nuovo in Mediaset), diventa uno dei volti di punta dell’azienda di Via Mazzini, con gli exploit di “Affari Tuoi” e “I Soliti Ignoti” tanto da arrivare a ricoprire il prestigioso ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo dal 2020 al 2024 per delle edizioni capaci di macinare record su record rispetto ai predecessori. È infine dell’aprile 2024 il divorzio dalla Rai tra qualche incomprensione e polemica, con l’approdo a Warner Bros. Discovery per approdare al Nove e diventare non solo conduttore ma anche collaborare allo sviluppo di nuovi format.

AMADEUS, “MOGLIE DI CORRADO? MI VOLEVA BENE E PER QUESTO PORTO AVANTI…”

Se della vita e della carriera pubblica di Amadeus si conosce molto (e sul privato rimandiamo al sopra citato pezzo incentrato sulla sua compagna e il loro unico figlio Josè), qui invece ci concentriamo proprio sulla nuova esperienza del 62enne conduttore sul Nove, tra le prime difficoltà iniziali e la dura concorrenza nella fascia serale proprio contro le corazzate del servizio pubblico. Solo dopo alcuni mesi l’ex deejay ha cominciato a prendere le misure e, grazie al revival de “La Corrida”, lo storico show di Corrado, ha ‘salvato’ la propria stagione televisiva. Le punte del 6,3% di share toccate in un’emittente come il Nove, risultato non soddisfacente in termini generale ma notevole rispetto allo storico degli show mandati in onda dallo stesso canale. E proprio a proposito della ‘creatura’ di Corrado Mantoni, che ha visto al timone pure Gerry Scotti, Flavio Insinna e Carlo Conti, Amadeus è tornato a parlare di recente…

Passata sul Nove dal 2024, proprio in concomitanza con l’arrivo di Amadeus, “La Corrida” era stata condotta per quasi trent’anni, dalla fine dei Sessanta e fino al 1997, da Corrado: e se lo storico conduttore capitolino ci aveva lasciato nel giugno del 1999, qualche giorno fa è venuta a mancare anche sua moglie, Marina Donato, a cui proprio aveva promesso di riportare in vita quel format. “Ci siamo visti in call ieri mattina, ci eravamo sentiti l’altro ieri pomeriggio: la notizia di oggi è stato un colpo, mi ha lasciato senza parole” aveva detto ‘Ama’ all’Ansa, commentando l’improvvisa morte della vedova di Corrado. Assieme alla produttrice televisiva, infatti, stava preparando la nuova edizione de “La Corrida”: “Le volevo veramente bene e so che lei ne voleva a me (…) Portava avanti l’eredità di Corrado e da fan le facevo un sacco di domande su come erano nati tanti successi: era come tornare indietro nel tempo”