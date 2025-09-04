Amadeus spegne 63 candeline, alcune informazioni sulla sua carriera e la vita privata, dall'amicizia con Fiorello all'amore con Giovanna Civitillo...

Oggi 4 settembre 2025 Amadeus compie 63 anni, per lui è un stato un anno fatto di importanti cambiamenti dal punto di vista professionale. Dopo aver conquistato un incredibile successo con la conduzione del Festival di Sanremo l’amatissimo conduttore ha deciso di dire addio alla Rai ed è approdato sul Nove, in più occasioni si è detto felice della sua scelta, sembra infatti che non abbia avuto nessun ripensamento.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quando era molto giovane, inizialmente in radio e dopo qualche tempo anche in televisione. Con il suo notevole talento e il suo modo di fare negli anni è riuscito a fare breccia nel cuore di moltissimi telespettatori, tantissimo infatti è il successo che ha conquistato fino ad ora. In radio negli anni ’80 ha conosciuto Fiorello e tra loro è nata una speciale amicizia, diventata sempre più solida con il passare del tempo. I due hanno lavorato a lungo insieme, hanno anche condotto il Festival di Sanremo nel 2020, lo showman siciliano continua a sperare che l’amico prima o poi torni in Rai.

La vita privata di Amadeus, il conduttore si è sposato due volte, da piccolo ha rischiato di morire

Per quanto riguarda la sua sfera personale l’amatissimo conduttore in passato è stato legato sentimentalmente a Marisa Di Martino, i due sono convolati a nozze nel 1993 e dalla loro unione è nata la figlia Alice. Nel 2003 ha conosciuto Giovanna Civitillo e ne è rimasto subito folgorato, tra loro è scoppiato l’amore dopo un lungo corteggiamento.

Amadeus e Giovanni Civitillo sono diventati marito e moglie nel 2009 e nello stesso anno è nato il figlio José Alberto. La coppia è sempre più unita e affiata, i due infatti si mostrano sempre più innamorati e felici insieme. In varie occasioni il conduttore ha anche parlato di un difficile momento della sua vita, quando ha rischiato di morire a causa della nefrite. Aveva solamente sette anni però ricorda ancora bene i momenti passati in ospedale per sottoporsi alle cure, tornò a condurre una vita normale dopo ben due anni.

