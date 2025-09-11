Amadeus torna alla conduzione del Festival di Sanremo in futuro? "Lo farei con Fiorello"

Per Amadeus è tempo di vivere l’esperienza su Canale Nove, giunta al secondo anno consecutivo. Il conduttore e direttore artistico di ben cinque Festival di Sanremo nelle scorse ore è tornato a parlare della possibilità di tornare un domani al timone della kermesse musicale. Il presentatore, intervistato da Gabriele Vagnato, ha commentato così la possibilità di ritornare al timone della rassegna musicale. E non ha chiuso a un clamoroso ritorno, a patto che al suo fianco torni l’amico di sempre Fiorello.

“Sanremo? Sarò molto sincero. Se dicessi di no direi una grossa bugia. Certo che se dovesse ricapitare l’occasione con le giuste condizioni lo farei, sempre con Fiorello però. Io sento che lui mi sta insultando, ma lo farei ancora con lui” ha detto Amadeus tornando a parlare della rassegna musicale più importante d’Italia. E chissà che già dopo il biennio Carlo Conti non possa aprirsi nuovamente uno spiraglio per un clamoroso ritorno di Amadeus all’Ariston, dopo le cinque edizioni di grande successo, dal 2020 al 2024.

Il conduttore originario di Ravenna ha le idee molto chiare sul futuro. Un suo possibile ritorno al Festival di Sanremo è possibile solo in coppia, visto che i Festival ha sempre voluto definirli “nostri” tirando in ballo anche l’amico di una vita Fiorello. Un’amicizia che dura da 38 anni e che tutta Italia ha avuto modo di toccare con mano durante Festival di Sanremo:

“Cosa mi dovrebbe offrire la Rai per convincermi a rifare Sanremo? Come ho detto lo rifarei solo con Fiorello” ha detto. Vedremo se ci sarà davvero margine per ritrovare Amadeus all’Ariston nei prossimi anni.

