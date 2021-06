Amadeus: “Condurre Sanremo 2022? Non mi piace dire no”/ “Qualsiasi decisione sarà…”

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2022? Non ci sono ancora certezze su chi sarà il conduttore della prossima edizione del Festival, ma secondo alcuni rumors, Amadeus potrebbe confermare la propria presenza. Le ultime due edizioni del Festival affidate ad Amadeus hanno ottenuto un grande successo. Oltre che in termini di ascolti, Amadeus ha confermato di saper scegliere le canzoni giuste mettendo d’accordo sia il pubblico più adulto che quello più giovane. Con i Maneskin che hanno anche trionfato all’Eurovision 2021, Amadeus ha fatto centro e per la prossima edizione del Festival, la Rai andrebbe sul sicuro. Per il momento, tuttavia, non è stata presa una decisione ufficiale. Sull’argomento, il conduttore de I Soliti Ignoti ha rilasciato poche dichiarazioni al settimanale Nuovo Tv ribadendo che tutte le decisioni saranno prese insieme alla Rai.

Amadeus sul Festival di Sanremo 2022: “Qualsiasi decisione sarà presa con la Rai”

Amadeus non esclude nulla per il futuro. Legato al Festival di Sanremo, infatti, è pronto ad aiutare la Rai per regalare al pubblico una nuova ed indimenticabile edizione della kermesse. “Non amo dire di no, ma qualsiasi decisione sarà presa insieme alla Rai e sarà per il bene del Festival, non del mio personaggio”, ha detto il conduttore a Nuovo Tv. Per scoprire chi sarà il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo 2022 manca davvero poco. “Giugno sarà un mese decisivo” ha detto il direttore di Raiuno Stefano Coletta. Come d’abitudine, infatti, la macchina del Festival comincia a muoversi molti mesi prima rispetto alla data di messa in onda. Tra poche settimane, dunque, sarà annunciato ufficialmente il nome?

