Amadeus contro il Coronavirus/ Video spot, “Aiutiamoci l’uno con l’altro e…”

Amadeus diventa protagonista di una campagna contro il Coronavirus realizzato dalla Rai insieme al Ministero della Salute. Il direttore artistico di Sanremo 2020 si mette a disposizione del Servizio Pubblico e specifica: “Aiutiamoci l’uno con l’altro. Insieme ce la facciamo“. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini contro l’allarme vissuto in Italia in questi giorni. Si deve quindi provare a contenere il rischio contagio da Coronavirus Covid-19 evitando anche di far dilagare la psicosi. Lo spot è stato realizzato con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà in onda presto su tutti i canali della Rai, ma è già a disposizione su tutti i social network appartenenti alla televisione di Stato.

Amadeus spot contro il Coronavirus, il conduttore alla guida anche di Sanremo 2021

Il momento per Amadeus è di quelli da ricordare di fatto è diventato protagonista numero uno alla Rai, tanto da affidargli uno spot delicato come quello contro il Coronavirus. L’avventura al Festival di Sanremo 2020, dove è stato conduttore e direttore artistico, è stata entusiasmante tanto che la Rai sta già lavorando alla prossima stagione. Si vocifera che nell’edizione del 2021 il conduttore sarà al fianco di Gerry Scotti e Jovanotti. Tornando al Coronavirus non è di certo stata una scelta semplice, perché l’obiettivo della Rai e del Ministero della Salute era quello di mettere al centro un personaggio decisamente affidabile e che portasse tranquillità tra la gente.

Video, lo spot di Amadeus contro il Coronavirus





