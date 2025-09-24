Amadeus e Fiorella Mannoia insieme sul palco: Canale 5 trasmette Una Nessuna Centomila con Elisa, Elodie, Annalisa ed Emma.

Domani, 25 settembre 2025, Amadeus condurrà Una Nessuna Centomila, un evento a Napoli nella bellissima Piazza del Plebiscito. Durante l’evento sarà affiancato da Fiorella Mannoia con la quale accompagnerà oltre 20 grandi della musica per una serata musicale tutta italiana. A rivelare ulteriori dettagli è stato il Fatto Quotidiano, che ha rivelato che la rete che manderà in onda il programma (non si sa ancora la data), è Canale 5.

“Lo show sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5 con la partecipazione di Amadeus…“, ha scritto Il Fatto Quotidiano. Come abbiamo accennato, al fianco del conduttore ci sarà anche Fiorella Mannoia seguita poi da Anna Foglietta e Veronica Gentili. Il sito di news ha anche rivelato quali saranno gli ospiti della meravigliosa serata: si tratta di 20 cantanti che stanno facendo la storia della musica italiana, i quali vivono un momento di grande successo. Andiamo a scoprire chi sono.

Amadeus su Canale 5 con Una Nessuna Centomila, tutti i soldi vanno in beneficienza

Amadeus condurrà Una Nessuna Centomila e per l’occasione saliranno tanti ospiti sul palco. Ecco chi sono: Elisa, Brunori Sas, BigMama, Coez, Annalisa, Ariete, Ermal Meta, Emma, Elodie, Francesca Michielin, Gaia, Francesco Gabbani, Malika Ayane, Gigi D’Alessio, Paola Turci, Rose Villain, Rkomi e Noemi.

Tra le belle notizie riguardo all’evento condotto da Amadeus, c’è quella sulla beneficienza. Fiorella Mannoia ha infatti rassicurato tutti che tutti i soldi andranno ad alcuni centri antiviolenza italiani, e che è tutto tracciato: “Non ho mai partecipato a una raccolta fondi senza tracciabilità perché se no la gente perde fiducia se non sa dove vanno a finire i soldi…”, ha detto la cantante, mentre Ferdinando Salzano, fondatore della Friends and Partners, ha spiegato: “Grazie al pubblico accorso in Piazza del Plebiscito e al sostegno dei partner saranno devoluti 500.000 euro, ripartiti tra 10 centri antiviolenza italiani…“.

