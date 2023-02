Amadeus: “Domani scelgo abiti per il prossimo Sanremo”/ Mengoni “Morandi m’ha detto…”

Fuoriprogramma sulle frequenze di RTL 102.5: durante l’intervista realizzata a Marco Mengoni, ospite in studio, ha fatto irruzione telefonica Amadeus, il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo 2023, il quale ha rivelato di avvertire già grande nostalgia per la kermesse canora più celebre d’Italia. Tanto che, tra il serio e il faceto, il conduttore ha detto: “Domani vado a scegliere gli abiti per il prossimo Festival, mi mancate”.

TRA COLLE E SANREMO/ La "via di mezzo" perduta tra prima della Scala e armi a Zelensky

Impossibile, poi, non parlare di Marco Mengoni, che con la sua “Due vite” ha centrato la vittoria del suo secondo Festival in carriera: “Marco canta in maniera splendida e la canzone è bellissima – ha affermato Amadeus -. Mengoni ha fatto un grande Festival, al di là della vittoria resteranno la sua disponibilità e il suo grande affetto. Ora che ho i social devo stare attento, posto qualsiasi cosa”.

Eurovision Song Contest 2023: chi é il vincitore?/ Pronostico: Italia in Top10..

AMADEUS SI COMPLIMENTA CON MENGONI A RTL 102.5, POI INTERVIENE MORANDI: “MARCO NON FATICA A ESSERE IL MIGLIORE”

Come se non bastasse, a RTL 102.5 News si è registrata anche la chiamata di Gianni Morandi, il quale, come già fatto da Amadeus, si è complimentato con Mengoni: “Ogni volta che incontro Marco gli dico che è il miglior cantante italiano. Però non fa fatica a essere il migliore. La foto con Mengoni che vince e io con la scopa la trovo bellissima”.

Dopo la pioggia di complimenti ricevuti da Amadeus e Morandi, Marco Mengoni ha rivelato di avere ricevuto un suggerimento importantissimo dal “ragazzo di Monghidoro”: “Da Gianni ho ricevuto un grande consiglio… Mi ha detto di non esagerare. Quando sei sul palco ti viene da esagerare per compensare un po’ di insicurezza, cerchi di fare di più per arrivare a un livello giusto. Quello di Gianni è stato un consiglio fondamentale per divertirsi. Amadeus è una delle persone che lavora di più al mondo, non si ferma praticamente mai”.

DIETRO SANREMO/ Amadeus, Lucio Presta, Mattarella: è pronta la nuova operazione-Renzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA