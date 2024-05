Amadeus, dura replica a Lucio Presta?/ “Chi mente a se stesso…”: l’enigmatico messaggio social

Lucio Presta e la rottura con Amadeus: le dichiarazioni al vetriolo

Sono di pochi giorni fa le dichiarazioni al vetriolo di Lucio Presta che, in un’intervista rilasciata a Il Giornale, ha parlato dell’interruzione dei rapporti professionali con Amadeus. L’agente televisivo, uno dei più celebri in Italia, ha vuotato il sacco sulla discussa rottura con il conduttore e direttore artistico delle ultime 5 edizioni del Festival di Sanremo, avvenuta pochi mesi fa e dai contorni ancora tutti da definire. Secondo quanto rivelato da Presta, Amadeus gli avrebbe comunicato l’intenzione di rompere con lui al termine dell’ultimo Festival di Sanremo.

“Sinceramente credo sia stato spinto a farlo, non riconosco lui in questo gesto” ha ammesso l’agente, convinto che il conduttore non abbia preso tale decisione di sua spontanea volontà. Le sue dichiarazioni hanno alimentato il dibattito su questa rottura professionale e, dopo giorni in cui ha mantenuto un basso profilo preferendo il silenzio alla replica, è arrivato un messaggio social da parte di Amadeus: è una frecciatina indirizzata proprio all’ex agente?

Amadeus replica a Lucio Presta? L’enigmatico messaggio social

Amadeus, nelle scorse ore, ha condiviso un’enigmatica Instagram story che apre ad innumerevoli interpretazioni, ma il cui messaggio pare forte e chiaro. “Chi mente a se stesso e presta ascolto alle proprie menzogne, arriva al punto di non distinguere più la verità, né in se stesso, né intorno a sé“, ha scritto il conduttore prendendo in prestito una citazione di Fëdor Dostoevskij. Non sono stati fatti nomi e cognomi ma, ad insospettire il web e non solo, sono due indizi molto particolari.

Il primo è la presenza del termine “presta” nella citazione, che rimanda al cognome di Lucio Presta e che potrebbe non essere stato scritto a caso. Il secondo è invece la canzone scelta come sottofondo dell’Instagram story: Pinocchio di DJ Lhasa, un titolo che fa inevitabile riferimento a bugie e false verità. È una secca replica al suo ormai ex agente televisivo? Al momento il punto di domanda è d’obbligo ma i recenti trascorsi tra i due, dopo la rottura professionale, lasciano intendere che possa essere una vera e propria frecciata social.

